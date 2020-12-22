На Ставрополье в рамках акции "Сад памяти" высадили березовую рощу

ПЯТИГОРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Березовую рощу высадили в селе Отказное на Ставрополье в ходе акции "Сад памяти", сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"В селе Отказное Советского округа более 200 саженцев березы образовали новую рощу в память о защитниках Родины, героях, погибших в годы войны. Так в округе продолжается акция "Сад памяти", ставшая одной из ключевых в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатором акции в селе стал местный колхоз во главе с председателем Александром Филатовым. В мае к 75-летию Великой Победы колхоз за свой счет изготовил и установил в центре села Стену памяти - напротив мемориала-памятника погибшим воинам в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

"На момент установки на Аллее Славы были высажены 26 саженцев туи, появилось дополнительное освещение, что позволяло даже в темное время суток отчетливо видеть фотографии героев. И вот теперь рядом с Аллеей Славы высажена березовая роща", - сказано в пресс-релизе.

Высадка деревьев в рамках акции "Сад памяти" в России продлится до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых по нацпроекту "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.