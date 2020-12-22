В Петербурге в честь годовщины освобождения от блокады проведут концерт, форум и выставку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Акцию-форум "Историческая память", концерт, театральные спектакли и выставку проведут в Санкт-Петербурге по случаю 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. План городских мероприятий, посвященных памятной дате, представили во вторник на заседании городского правительства, передает корр. ТАСС.

"В настоящее время основные мероприятия, посвященные Дню прорыва блокады и Дню полного освобождения [Ленинграда от блокады] запланированы на 27 января 2021 года, - сказал на заседании правительства председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. - Если будет позволять обстановка, то в БКЗ "Октябрьский" традиционно может быть предусмотрена возможность проведения концерта".

Общегородской праздничный концерт, как предполагается, станет ключевым январским мероприятием, сказал на заседании председатель комитета по культуре Константин Сухенко. Планируется, что он пройдет 27 января, трансляцию из Большого концертного зала "Октябрьский" будет вести телеканал "Санкт-Петербург".

Среди других знаковых мероприятий к памятным датам глава комитета по культуре назвал онлайн-трансляцию театрализованного представления "Театр Деммени в годы войны" с рассказом народной артистки России Фаины Костиной о коллективе театра, работавшем в Ленинграде до января 1942 года. Театр музыкальной комедии покажет в январские дни спектакль-концерт "Жар-птица. Песни о войне" и популярную оперетту "Севастопольский вальс". В выставочной галерее академической Капеллы Санкт-Петербурга представят работы известного советского/российского скульптора и графика Виктора Новикова.

Сухенко отметил, что в 2021 году будет соблюдена традиция, когда 27 января Музей обороны и блокады Ленинграда открывает свои двери для свободного посещения. "Так будет и в этот раз", - сказал он.

Ржаненков также рассказал, что 28 января в Таврическом дворце совместно с Пискаревским мемориалом планируется провести первую международную историко-культурную патриотическую акцию - форум "Историческая память". Его цель - противодействие попыткам фальсификации исторических событий, вовлечение граждан в культуру исторической памяти.

С соблюдением мер эпидемической безопасности

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного города пройдут по особому графику, с предварительным проведением дезинфекции, соблюдением социальной дистанции, сокращением состава делегаций, разведением потоков по разным маршрутам, использованием средств индивидуальной защиты. По традиции, будет произведен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона, будут зажжены факелы на Ростральных колоннах. На заседании утвердили план подготовки к этим памятным датам. "Здоровье и безопасность наших ветеранов в приоритете", - сказал губернатор Александр Беглов.

"Учитывая, что большинству ветеранов в праздничные дни придется остаться дома, полагаю целесообразным <...> провести совместную возможную работу с привлечением волонтерского корпуса по подготовке и празднованию и отметить каждого - подчеркну, каждого - ветерана накануне этого дня", - призвал Ржаненков.

По данным комитета по социальной политике, в Санкт-Петербурге в настоящее время проживают 91 200 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, в том числе 461 инвалид войны, 4 890 участников войны, из которых 3 145 человек награждены медалью "За оборону Ленинграда", 66 555 человек, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 12 131 труженик тыла, 7 169 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.