"Закрытый" Петербург. Как развлечь себя в праздничном городе, если почти все запрещено

Санкт-Петербург — впрочем, как и Лондон, Амстердам и многие другие туристические столицы мира, — встретит 2021 год в условиях жестких ограничений. Музеи, театры, концерты — за ними все вернутся потом. Но если уж вы оказались в предновогодние дни в Северной столице, то кое-что все же сможете себе позволить. Мы подскажем, где поискать персонажей "Щелкунчика", станцевать на льду под бразильскую музыку или осмотреть город с высоты 100 ступеней, а потом перекусить, несмотря на закрытые рестораны

С 30 декабря по 10 января в Петербурге много что запрещено: нельзя ходить в музеи и театры, на выставки и концерты, проводить в помещениях любые мероприятия численностью более 50 человек, нельзя пойти в зоопарк или проехать автобусом по туристическим маршрутам. Сотрудникам тех организаций, которые продолжат работать (особенно это касается вокзалов, аэропортов, станций общественного транспорта и всех видов транспорта общего пользования, включая такси), предписано усилить проведение дезинфекции поверхностей в местах общего пользования. Винтажный Новый год Если вы оказались в городе в предновогодние дни, то безопаснее всего прогуляться под открытым небом. Первое, чем вас встретит город, — это сияющие улицы. Маршрут по зимнему Петербургу можно начать сразу с главной магистрали — Невского проспекта, украшенного километрами декораций, а затем продолжить осматривать новогоднюю иллюминацию других центральных улиц: мерцающие гирлянды на Мойке, Неве и над Фонтанкой, рождественский вертеп (большой прозрачный шар, в котором представлена сцена рождения Иисуса Христа) на площади у Казанского храма. Порадуют и светодиодные ангелы у Никольского и Смольного соборов, "Елочки" на Воскресенской набережной. Фасады зданий станут экранами для праздничных проекций — искать их нужно в вечернее время на Конюшенной площади, Стрелке Васильевского острова и на Казанском соборе.

Описание Украшенная ель на Стрелке Васильевского острова © Александр Демьянчук/ТАСС

Но главное новогоднее чудо города сияет на Дворцовой площади. В этом году живую 25-метровую ель украсили игрушками, серпантином и флажками в ретростиле. Шары, домики, снеговики, лошадки, щелкунчики — все расписано вручную петербургскими художниками, а макушку венчает пятиконечная звезда. Вокруг — композиция из 25 невысоких елочек — тоже настоящих. Специалисты, как рассказали нам в Городском центре размещения рекламы, стремились создать домашний уют в самом сердце города и позволить его гостям и жителям поностальгировать по семейному празднику из детства.

Описание Главная новогодняя ель города на Дворцовой площади © Петр Ковалев/ТАСС

Праздничное убранство можно найти и в удаленных от центра районах — Гражданском и Приморском проспектах, проспекте Мориса Тореза, набережной Черной речки, в Южно-Приморском парке. За праздничным настроением можно отправиться и в Кронштадт. Помимо светящихся улиц города-порта любители прогулок могут увидеть парк "Патриот", оформленный художественной подсветкой, а также открывшийся в этом году туристско-рекреационный кластер "Остров фортов". Из-за пандемии в них отменили праздничные мероприятия, но для зимних прогулок они будут работать в обычном режиме. Сказочный город из сказок Гофмана На Манежной площади проходит главная в городе рождественская ярмарка. Герои знаменитой сказки Гофмана — Щелкунчик и Мари — встречают гостей на Малой Садовой улице. Новогоднее настроение создают мерцающие огни, световая арка и, конечно, новогодняя ель.

Описание Сказочный город на Манежной площади © Александра Подервянская/ТАСС

В этот раз из-за пандемии на ярмарке не будет традиционных катка, карусели, детского экспресса и концертной программы, но посетители смогут попробовать праздничные угощения и купить подарки для друзей и родных. Тут можно будет и перекусить, причем весьма сытно: пышки, медовые пряники, шаверма, японский рамен, соленья и новогодний безалкогольный глинтвейн. На прилавках рождественских домиков — валенки, вязаные варежки, книги, елочные игрушки, сувениры и много других приятных мелочей. 70-метровая горка, смотровая башня и Миядзаки Во дворе нового городского общественного пространства "Никольские ряды" построили самую большую катальную горку в городе — 12 метров в высоту и 70 метров в длину. Она выполнена в винтажном "олимпийском" стиле. Как рассказали кураторы, кататься можно в любую погоду на ватрушках. Ограничения есть и здесь: войти на территорию "Никольских рядов" можно будет строго по временным интервалам.

Зато в этом году гостей ждет новшество: смотровая башня, на вершину которой ведут 100 ступеней, а наверху в качестве бонуса ждет панорамный вид на исторический центр — Семимостье, канал Грибоедова, Никольский собор, Мариинский театр, Адмиралтейские верфи и набережную Фонтанки. В рамках проекта #Зимавникольских также открылся рождественский маркет. По словам организаторов проекта, он отдаленно напоминает улочку в стиле фильмов японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки — загадочный волшебный городок, призрачный, потому что временный. Посетители могут попробовать знаменитые угощения европейской кухни — немецкий штоллен, чешский трдельник, бельгийские вафли или французское шоколадное полено. Также на прилавках "Никольских рядов" найдутся винтажные елочные игрушки, украшения, детские книги, дизайнерские гирлянды, ароматизированные свечи, постеры и авторский домашний декор. Мультимедийный квест по Ботаническому саду После захода солнца можно взять курс на Петроградскую сторону и заглянуть в Ботанический сад. В новогодние вечера обычная прогулка по саду превратится в квест среди "оживших" вековых деревьев и редких растений. "Это вечерняя прогулка по саду. Царица ночи — наша главная героиня, которая сопровождает всех зрителей. Есть несколько интерактивных инсталляций: цветы-тайники, песня Царицы ночи, барабаны и годичные кольца — это вещи, с которыми зрители могут напрямую взаимодействовать, и от этого меняются различные эффекты", — рассказала Мария Алексеева, представитель проекта. Мультимедийное шоу "Сад света" будет доступно все дни новогодних каникул, начало первых сеансов — в 18 часов, последних за день — в 22:30 (31 декабря — в 21:30). На каждый из них предусмотрено по 50 билетов. В кино — можно! Одним из редких развлечений, которые будут доступны в помещениях в дни каникул, станет кино. Городским кинотеатрам можно работать, в залах — не более 50 человек, или максимум четверть от всего числа кресел. Площадки пока не опубликовали афишу сеансов на праздники, но, например, старейшая российская киностудия "Ленфильм" точно откроет свои двери.

Описание Здание киностудии "Ленфильм" © Александр Демьянчук/ТАСС

"Будут идти специальные праздничные и очень нестандартные кинопоказы. Мы постараемся показывать не то, что все остальные кинотеатры в городе, — рассказал руководитель культурно-выставочного центра "Ленфильм" кинокритик Константин Шавловский. — Мы хотим стать большой отдушиной для поклонников кино". На площадке работает и фотовернисаж к 100-летию легендарного Тонино Гуэрры. Многие кадры — это архив его супруги Лоры — публике показывают впервые. На снимках вместе с мастером — Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Сергей Параджанов, Андрей Тарковский. В приглушенном свете фойе падают снежные хлопья и звучат голоса четы Гуэрра — это "И дни, когда шел снег", специально созданная для выставки аудиовизуальная инсталляция. Экспозицию можно будет увидеть по 10 января. Катки под открытым небом Прибавить бодрости и темпа череде выходных можно будет на льду. На Васильевском острове в "Севкабель Порту" открыли огромный Каток у моря — с романтическим панорамным видом на корабельный фарватер, очертания судов, Западный скоростной диаметр.

Описание Каток у моря и "волшебный лес" в "Севкабель Порту” © Александра Подервянская/ТАСС

В центре ледовой арены — "волшебный лес", рядом — видовой деревянный мост и зона с фуд-траками. Кататься можно ежедневно по часу с 11:00 до 21:00. Посетителям обязательно нужно быть в масках и перчатках, а на входе всем измерят температуру. На воротах у входа — огромные полотна из блестящих двусторонних пайеток, на которых можно ненадолго оставить свои рисунки.

Описание Ворота в "Севкабель Порт", которые к праздникам покрыли тканью из двусторонних пайеток © Александра Подервянская/ТАСС

Все праздничные дни будет работать каток на острове Новая Голландия — одном из "магнитов" у горожан и не только. В распоряжении посетителей будет более 2 тыс. кв. метров льда. По вечерам с 20:00 до 21:00 проводятся тематические сеансы, когда кататься можно под симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны классических композиторов, бразильскую музыку 60-х, ретрофутуристическую электронику и другие подборки. Отдельного внимания заслуживают новогодние украшения острова. "Главная елка острова наряжена и готова принимать гостей во дворе "Бутылки" (одно из зданий комплекса — прим. ТАСС). Новогодний караул щелкунчиков вместе с новым офицером в белом мундире будет охранять ее до самого конца праздников. Моравские звезды зажглись на липовой аллее, на понтоне сложились в пирамиду гигантские красные шары, ель в травяном саду тоже наряжена и окружена подарками и игрушками", — рассказали в пресс-службе проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

Описание Елка во дворе "Бутылки" на острове Новая Голландия © Александра Подервянская/ТАСС

Рестораны и кафе, расположенные на острове, будут работать в режиме ограничений. Еще один искусственный каток будет доступен в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. На Большой площади у новогодней елки будет работать праздничный арт-маркет — с поделками из дерева, текстилем, медом, сыром, ароматными сладостями и авторскими игрушками. Ярмарка на Елагином острове будет работать со 2 по 10 января с 12 до 20 часов. Праздник в отеле Если идти никуда не хочется и вы решили провести праздник в отеле, то и в этом случае можно будет найти для себя развлечения. Например, "отправиться" в Эрмитаж, где подготовили несколько новых онлайн-программ, посвященных в том числе рождественским праздникам в XVIII–XIX веках, или виртуально посетить недавно открывшиеся выставки "Линия Рафаэля. 1520–2020", "Фаберже — ювелир Императорского двора" и другие. Виртуальный тур на сайте Эрмитажа даст возможность "погулять" по музею в своем темпе и без экскурсии.

Описание Новогодняя иллюминация у Эрмитажа © Александр Демьянчук/ТАСС