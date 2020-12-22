В Северной Осетии в 2021 году отремонтируют и благоустроят восемь воинских захоронений

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2021 году отремонтируют и благоустроят 8 воинских захоронений, работы пройдут в каждом районе республике. Об этом сообщается во вторник на сайте главы и правительства региона.

"В рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в 2021 году в Северной Осетии определено выполнение ремонтных работ на восьми воинских захоронениях. Работы пройдут в каждом районе республики", - говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется отремонтировать восемь объектов и увековечить новые имена погибших. Работы будут проведены на братских могилах в городе Ардон, селениях Майрамадаг (Алагирский район), Карман-Синдзикау (Дигорский район), Средний Урух (Ирафский район), Дарг-Кох (Кировский район), Батако (Правобережный район), поселках Любы Кондратенко (Моздокский район) и Алханчурт (Пригородный район).

В 2020 году всего по федеральной программе республика получила около 19 млн рублей, из которых 93% - средства федерального бюджета, 7% - регионального. "В рамках реализации программы в этом году в регионе было запланировано восстановить 15 воинских захоронений, но фактически удалось восстановить 17", - говорится в сообщении.