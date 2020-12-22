На реконструкцию КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии направят более 1,3 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 декабря. /ТАСС/. Северо-Кавказский филиал ФГКУ "Росгранстрой" объявил закрытый конкурс на реконструкцию пограничного пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией в Северной Осетии, финансирование работ предусмотрено в сумме более 1,3 млрд рублей, следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок.

"Выполнение работ по реконструкции автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации "Верхний Ларс", Республика Северная Осетия-Алания (I этап) <…>. Срок завершения работ - с даты заключения контракта до 31 декабря 2022 года", - говорится в извещении о проведении конкурса.

Как следует из конкурсной документации, на реконструкцию пограничного пункта пропуска, предполагается направить более 1 млрд 378 млн рублей, источник финансирования - средства федерального бюджета. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 18 января 2021 года, дата рассмотрения заявок - 25 января.

В ноябре заместитель руководителя ФГКУ "Росгранстрой" Роман Крапивин сообщал, что реконструкция КПП "Верхний Ларс" начнется в 2021 году, в ходе реконструкции число полос для грузового транспорта планируется увеличить с четырех до 13, для пассажирского и легкового - с 10 до 26, в целом пропускная способность КПП будет увеличена в 9,5 раза.

"Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья, на российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В настоящее время с наступлением зимнего периода на дороге возникают очереди, в связи с ухудшением погодных условий граница обычно закрывается несколько раз в неделю. В связи с растущим транспортным потоком власти Северной Осетии несколько лет назад выступили с предложением о реконструкции пункта пропуска.