Вузы РФ разработают предложения по развитию комфортной городской среды Арктики

ТАСС, 22 декабря. Предложения по внесению изменений в специальные стандарты формирования комфортной городской среды арктических территорий смогут внести российские вузы в рамках консорциума в марте 2021 года. Об этом журналистам сообщили в университете "Синергия" во вторник.

"У каждого вуза есть свои компетенции, научные исследования и наработанный практический опыт в разных направлениях: градостроительной деятельности, создании и применении новых технологий, материалов. <…> Поэтому считаем, что участники консорциума могли бы представить свои предложения в создаваемые стандарты. По этому вопросу мы планировали провести научно-практическую конференцию в марте 2021 года и обобщить наши предложения", - цитирует вуз декана факультета дизайна и рекламы университета "Синергия" Татьяну Ашутову.

Дорожная карта консорциума на 2021 год, рассказали в университете, предусматривает создание общего модуля с дисциплинами арктической тематики и подготовку специалистов, владеющих необходимыми компетенциями для Арктики.

В состав консорциума входят: Московский архитектурный институт (МАРХИ), Мурманский арктический государственный университет, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова и Арктический государственный институт культуры и искусств. Туда могут войти и другие вузы, а также специалисты в сфере урбанистики, городского планирования и дизайна.

К работе над стандартами для Арктической зоны хотят привлечь и госкорпорации, с частью из которых уже проведены переговоры.

Консорциум представляет собой объединение российских вузов, ведущих исследования и практическую деятельность по арктической тематике, заинтересованных в развитии территорий Арктической зоны Российской Федерации.