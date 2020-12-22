Аксенов: коллекция "Массандры" из 10 тыс. бутылок эталонного вина защищена законом

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Новый акционер крупнейшего в России крымского винзавода "Массандра" не сможет продать 10 тыс. бутылок эталонного вина предприятия, поскольку эта коллекция находится под защитой закона, сообщил во вторник в эфире ток-шоу "Говорите правду" на телеканале "Крым-24" глава республики Сергей Аксенов.

В подвалах "Массандры" находится коллекция из более чем миллиона бутылок вина, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как величайшее по многочисленности наименований и их уникальности собрание вин. Общественники Крыма ранее высказывали опасения по поводу ее сохранности после приватизации предприятия.

"Коллекция, о которой все говорят, на сегодняшний день под запретом на отчуждение. Там 10 тыс. единиц - эталонное вино, эталонные бутылки, которые не подлежат отчуждению и защищены федеральным законом. То есть никто их продать не сможет", - сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что остальная часть коллекции - более 700 тыс. бутылок - это вина, заложенные с 2006 года. "Молодые вина, наши современные. При этом полностью контроль за действиями предприятия, работой с инвестором, полностью в том числе осуществляет правительство Республики Крым. Инвестор очень крупный - банк "Россия", есть средства, которые необходимы для вложения, для того, чтобы развить отрасль. По самым скромным подсчетам инвестировать на сегодня около 8 млрд необходимо", - сказал Аксенов.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В ее состав, кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.

Власти Крыма в октябре преобразовали предприятие "Массандра" в акционерное общество, а Госсовет республики одобрил приватизацию завода. В ноябре были объявлены торги. 14 декабря компания "Южный проект", являющаяся структурой банка "Россия", приобрела 100% акций за 5,327 млрд рублей, став победителем аукциона в электронной форме.

Планы по модернизации завода

В пресс-службе "Массандры" ТАСС сообщили, что в ближайшие три года на реконструкцию завода, обновление парка сельхозтехники и развитие виноградарства необходимо около 12 млрд рублей. В модернизации нуждаются производственные мощности головного предприятия и его филиалов, износ оборудования местами превышает 60%, необходима закупка линеек розлива производительностью 12 тыс., а также 9 тыс. и 3 тыс. бутылок в час, а также создание логистического склада готовой продукции на 3 млн бутылок. 54% виноградных насаждений входят в возрастную категорию старше 20 лет, снижается их урожайность.

Данные инвестиции начнут окупаться через 7-12 лет и более, так как молодые виноградные насаждения принесут промышленный урожай только на четвертый-пятый год с момента их посадки.