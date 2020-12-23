Книга о культуре коренных народов Севера вышла в Тюмени

ТАСС, 23 декабря. Книга об отражении культуры, мифологии коренных малочисленных народов Севера в искусстве резьбы по кости с использованием стереоизображений с 3D-эффектом вышла в издательстве Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Ее презентовали к 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в Библиотеке по естественным наукам Российской академии наук в Москве, сообщил ТАСС в среду директор издательства вуза Сергей Симаков.

"Презентовали к 90-летию со дня образования ЯНАО и ТюмГУ наш новый альбом "Две реки. С. Лугинин. Резьба по кости": основная тема творчества яркого представителя арктической цивилизации Лугинина - искусство и мифология древнего населения Ямала, сохранившиеся в современной традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера. Трудность заключается в необходимости перевода вербального языка мифологических преданий на визуальный язык, язык предметного мира. А Лугинин давно и удачно работает в данном направлении", - сказал он.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы РФ Александр Шолохов отметил на презентации, что такие произведения анималистики рождаются только там, где люди и природа дополняют друг друга, и именно поэтому "в таких суровых и одновременно красивых местах родилось удивительное мастерство резьбы по кости".

Книга является иллюстрированной частью серии "Циркумполярная цивилизация", которая рассказывает о феномене симбиоза традиционной северной духовности и современной жизни у народов Севера, а также направлена на продвижение единственного кочующего автора Анны Неркаги на Нобелевскую премию по литературе. Издательство использовало в альбоме технологию анаглифа, благодаря чему некоторые из работ мастера читатель сможет увидеть в стереоизображениях с 3D-эффектом - в комплекте с книгой идут 3D-очки. Тираж книги составил 1 тыс. экземпляров. Симаков отметил, что ряд книг будет распределен по ведущим библиотекам России, а в дальнейшем презентации также состоятся в Санкт-Петербурге, Салехарде, Тюмени и Екатеринбурге.

Кроме того, в библиотеке также прошла выставка книг из ее фонда, посвященная 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа, представляющая различные аспекты арктической циркумполярной цивилизации.

Сергей Лугинин - один их ведущих косторезов России, яркий представитель творческой интеллигенции коренных народов Севера. Как отметил Симаков, его работы основаны на анализе культуры коренных малочисленных народов, отражают мифологию народов тюменского Севера, эскимосов, якутов и других.

О регионе

Ямало-Ненецкий автономный округ был образован в 1930 году и в этом году отметил свое 90-летие. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до восьми месяцев.