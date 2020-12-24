Доставка подарков и продуктов к новогоднему столу в самые удаленные районы началась в ДФО

ТАСС, 24 декабря. Доставка елок, подарков и скоропортящихся продуктов в самые удаленные и труднодоступные населенные пункты началась на Камчатке и Чукотке, куда из других регионов можно добраться только по воздуху. Об этом ТАСС сообщили собеседники в региональных органах исполнительной власти.

"Субсидированным рейсом из Хабаровска в национальный Чукотский муниципальный район Чукотского АО завезли более пяти тонн свежих овощей и фруктов. А две недели назад в район доставили 10 тонн продуктов: свежие овощи и фрукты, колбасные изделия и другие продовольственные товары к новогоднему столу чукотцев. При этом значительную часть продуктов отправили в северные села района", - уточнили правительстве Чукотского АО.

В камчатское село Никольское, расположенное на Командорских островах, доставят 110 тонн новогоднего груза. Как рассказали ТАСС в краевом правительстве, судно с продукцией уже вышло из Петропавловска-Камчатского. "Продукты, овощи, фрукты, почтовые отправления, медикаменты, новогодние подарки и живая елка для единственного детского сада - все будет доставлено на Командоры в срок, до любимого зимнего праздника", - уточнил собеседник агентства.

Алеутский муниципальный район Камчатского края находится в границах Командорских островов. Единственный населенный пункт - село Никольское. Численность населения - около 700 человек, расстояние до краевого центра по воздуху - 775 км, наземного сообщения с другими населенными пунктами Камчатского края нет.

Чукотский муниципальный район ЧАО - самый восточный район РФ. В нем проживает около 4 тыс. человек, большинство из которых - представители коренных малочисленных народов Севера.