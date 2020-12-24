На Сахалине жители нарисовали ледовую открытку на озере

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Жители Южно-Сахалинска на Сахалине метлами и лопатами "нарисовали" на озере новогоднее послание размером 30 м на 40 м. В создании снежного полотна приняли участие дети, занимающиеся в Центре детско-юношеского туризма, сообщил в четверг ТАСС педагог учреждения Валерий Тен.

"Давно слышал, что в Амурской области Валерий Мельников рисует такие открытки и, вдохновившись примером, хотел сделать что-то подобное. В этом году дождались, когда встанет лед на озере в районе Ново-Александровска, где учатся мои спортсмены, и приступили к работе. Нарисовали "открытку" размерами 30 на 40 м", - рассказал Тен.

Лопатами и метлами "рисовали" около 20 человек - дети и их родители. Все были разделены на команды, и каждый отвечал за свой фрагмент рисунка. На создание ледовой открытки ушло около трех часов, на ней изображен компас, так как дети занимаются спортивным ориентированием, и пожелание "С Новым годом!". "Ребята своей работой остались очень довольны!", - сказал Валерий Тен.

Команду "ледовых художников" уже просят нарисовать еще одну открытку. К работе Тен готов приступить, если будет около 100 помощников. "У нас есть еще одно озеро, на котором можно нарисовать открытку, площадь которой будет в шесть раз больше. Если к этим выходным откликнется человек сто, то приступим. Хочется работу сделать за один подход, чтобы было чувство успеха", - сказал Валерий Тен.

О Валерии Мельникове

Традицию рисовать открытки на замерзшей реке начал Валерий Мельников, житель села Марково в Амурской области, и со временем они стали визитной карточкой села: сфотографироваться на их фоне приезжали из разных районов области, снимки "открыток" публиковались в социальных сетях, федеральных и региональных СМИ. В прошлом году работу Мельникова сфотографировали космонавты с борта МКС. Его творчество находило отклик у многих людей по всему миру: в благодарность за его труд и созданное настроение, Валерию Константиновичу приходили почтовые открытки и посылки из городов России и заграницы. 30 октября Валерий Мельников умер.

В ноябре 2020 года редакция газеты "Амурская правда" попросила профессиональных скульпторов в память о художнике нарисовать на Хомутине открытку. А после объявила конкурс. За несколько недель жители региона сделали и прислали фотографии более 90 открыток.

"Мы верили и надеялись, что амурчане откликнутся на наш конкурс, но, если честно, переживали: все-таки тяжелый год, люди болеют, боятся, все устали - вдруг, не до открыток. Но не тут то было: каждый день нам приходят фотографии открыток со всех уголков Амурской области. Люди рисуют на льду семьями, коллективами, селами, они общаются, дружат, объединяются! И это уже не конкурс - это настоящее народное движение!", - сказала ТАСС редактор газеты "Амурская правда" Елена Павлова.

В субботу на открытке в селе Марково по просьбе друзей Валерия Мельникова администрация села зажжет гирлянды.