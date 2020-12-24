В Крыму в 2021 году начнутся масштабные археологические раскопки

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Масштабные археологические раскопки начнутся на территории Крыма в 2021 году в местах, где ранее научных исследований не проводилось, а артефакты доставались нелегальных копателям. Об этом сообщил в четверг на итоговой пресс-конференции глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Мы готовим программу по проведению масштабных раскопок на территории Республики Крым с целью обследования тех мест, которые есть на картах, есть у ученых. Многие из них были разграблены при Украине, к сожалению", - сообщил Аксенов.

По его словам, в период нахождения Крыма в составе Украины, на территории полуострова активно действовали "черные археологи", осуществляющие незаконные раскопки. "Все коллекции скифского золота, которые попадают в частные руки европейские, большинство из них - с территории Крыма, который на тот момент был в составе Украины", - отметил он.

Ранее масштабные научные раскопки в Крыму проходили в период строительства скоростной трассы "Таврида", которая соединит Керчь с Севастополем. Археологи получили уникальную возможность провести широкомасштабные исследования в разных районах Крыма. Раскопки, начавшиеся весной 2017 года, стали крупнейшими в археологической истории полуострова: ученые обследовали почти 300-километровый участок будущей трассы, пересекающей полуостров с востока на запад. Площадь, обследованная археологами в Крыму с 2014 года, составила несколько сотен тысяч гектаров.