Пункты пропуска на границе Приморья и КНР не будут работать в первые дни 2021 года

ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря. /ТАСС/. Основные автомобильные пункты пропуска на границе между Приморским краем и Китаем, где продолжают копиться очереди из грузовиков, не будут работать в первые дни нового года, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморья.

Китайские власти с 11 декабря приостановили пропуск транспорта через государственную границу в пунктах "Дуннин" (сопредельный российскому пункту пропуска "Полтавка") и "Суйфэньхэ" (сопредельный пункту пропуска "Пограничный"). С 15 декабря был закрыт на дезинфекцию пункт пропуска "Мишань" (сопредельный российскому пункту пропуска "Турий Рог"). На прошлой неделе работа всех пунктов пропуска была возобновлена, но китайская сторона ограничивает количество въезжающих на каждом из них.

"Через пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка" ежедневно проходят в Китай по 10 порожних автомашин. В новогодние праздники эти пункты пропуска не будут работать 1, 2, 3 и 7 января 2021 года. Через пункт пропуска "Краскино" ежедневно проходят в Китай не более 30 автомашин, в основном с экспортным грузом. В новогодние праздники этот пункт пропуска не будет работать 1, 2, 3, 7 и 10 января 2021 года", - говорится в сообщении.

По данным Дальневосточного таможенного управления на четверг, своей очереди перед пунктами пропуска на российской стороне ожидают 360 грузовых машин. Власти края рекомендуют грузоперевозчикам по возможности отказаться от планирования перевозок в период новогодних праздников.

Основные поставки китайских овощей в Приморье идут через пункты пропуска "Пограничный" и "Полтавка". В октябре китайские власти также вводили запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции. И одновременно потребовали немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. Из-за кратного сокращения объема автотранспорта, пересекающего границу, перевозчики приняли решение временно воздержаться от маршрута через погранпереход "Пограничный" - "Суйфэньхэ", что привело к скоплению возле пункта пропуска нескольких сотен фур. В тот раз движение через пункт пропуска возобновилось 27 октября.