В Новгородской области открыли вторую очередь мемориала "253 жизни и одна судьба"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 декабря. /ТАСС/. Вторая очередь мемориального комплекса "253 жизни и одна судьба" открылась в Новгородской области в четверг. На территории появились мемориальные блоки с 167 именами расстрелянных фашистами в 1942 году жителей деревень Бычково и Починок, сообщил ТАСС руководитель мемориальной группы экспедиции "Долина" Александр Алтухов.

"Во вторую очередь удалось увековечить имена - 167 имен. И сейчас там пять мемориальных блоков [установлено], где мы можем прочитать имена и почтить память. Появились еще дорожки, также появились информационные стенды, рассказывающие о трагедии", - сказал Алтухов.

Он добавил, что благоустройством и созданием мемориального комплекса местные власти и поисковики занимаются два года. "Мы как мемориальная группа поисковой экспедиции "Долина" взяли это под свой контроль, создали проект, нарисовали проект благоустройства, сделали необходимые расчеты, и глава поселения сделала заявку в область на финансирование в рамках проекта по поддержке местных инициатив. В прошлом году была первая очередь благоустройства", - рассказал собеседник агентства.

По словам поисковика, жителей этих деревень каратели обвинили в поддержке партизан, которые 19 декабря 1942 года напали на немецкий обоз с техникой возле деревни Бычково.

"Руководство направляет туда через два дня карательный батальон. Они приходят, без каких-либо предупреждений окружают обе деревни, выгоняют людей из домов, всех, кто не выходит, убивают на месте, забрасывают гранатами. Выводят людей на лед, поскольку мужики все были на войне, то это в основном женщины, дети, старики - в итоге по спискам, которые мы сейчас внесли, увековечиваем имена, там были даже грудные младенцы 1941-го года рождения - 253 человека, на реке Полисть их начинают казнить: расстреливать из пулеметов, орудий и даже из танка", - рассказал Алтухов, уточнив, что работы по благоустройству этого мемориального комплекса местные власти и поисковики продолжат и в следующем году.