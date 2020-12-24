Директора школы в Карачаево-Черкесии уволили после избиения ученика

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Директор школы № 4 аула Кызыл-Покун в Карачаево-Черкесии уволен после избиения ребенка, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры республики.

"Прокуратура Малокарачаевского района провела проверку по размещенной в СМИ информации о применении физического и психологического насилия директором МКОУ "СОШ № 4 с. Кызыл Покун" к несовершеннолетнему учащемуся 6-го класса. Факт применения недозволенных методов воспитания в отношении обучающегося подтвердился. В настоящее время директор образовательной организации с занимаемой должности уволен", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что результаты проверки по данному делу переданы в мировой суд для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.115 УК РФ - умышленное причинение легкого вреда здоровью. В ходе проверки также выявлены нарушения в работе органов управления образованием Малокарачаевского района и образовательной организации. По итогам проверки прокурором внесено представление в адрес главы администрации района.

"Отделом образования районной администрации надлежащим образом не осуществлялся контроль за исполнением норм законодательства об образовании и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в части применения дистанционных образовательных технологий в школе. Необоснованно был допущен к работе в условиях организации электронного обучения директор образовательного учреждения, достигший возраста 74-х лет", - добавили в ведомстве.

Ранее в Министерстве образования и науки КЧР сообщили, что после обращения родителя с жалобой на директора школы была организована служебная проверка, на время которой директор был отстранен от работы. Позже к проверке информации об избиении ребенка подключились следователи и сотрудники прокуратуры.