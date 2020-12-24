В Ростовской области у лебедей выявили птичий грипп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Лабораторное исследование проб павших в Песчанокопском районе Ростовской области лебедей показало наличие у птиц вируса птичьего гриппа. Об этом сообщается в четверг на сайте управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

"При исследовании 4 проб патологического материала от павших водоплавающих птиц (лебедь), отобранных на участке реки Рассыпная, расположенной на территории охотничьего угодья "Песчанокопское" Ростовской области, обнаружен генетический материал вируса гриппа птиц А, субтип Н5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в районе выявления случаев падежа птицы проводятся противоэпидемические мероприятия. Планируемая дата снятия карантина - начало 2021 года.

В четверг начальник управления ветеринарии Ростовской области Александр Кругликов сообщил, что по результатам исследования материала из Октябрьского района, где ранее был зафиксирован падеж птицы, вирус не обнаружен. При этом грипп птиц не подтвердился ни на местном предприятии по выращиванию птицы, ни в ближайшем к предприятию хуторе Костиков.

В конце октября вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на "Таганрогской птицефабрике" в Неклиновском районе. В управлении информационной политики правительства Ростовской области в ноябре сообщали о четырех очагах заболевания в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птицы в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается. Ранее вспышки птичьего гриппа были зафиксированы на предприятиях в Курганской и Омской областях.

В новость были внесены изменения (18:07 мск) - добавлены подробности