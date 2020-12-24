Вахтовый режим для соцучреждений Мурманской области частично отменили

МУРМАНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Два социальных учреждения Мурманской области с вахтовым режимом работы, введенным из-за пандемии, возвращаются к штатной работе. Об этом в четверг сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения и Кировский психоневрологический интернат выходят из вахтового режима и возвращаются к обычному режиму работы. Решения приняты по результатам анализа санитарно-эпидемиологической ситуации в населенных пунктах области", - сказано в сообщении.

При этом уточняется, что психоневрологический интернат в Апатитах продолжит работу в закрытом режиме до 3 января 2021 года. "Такое решение принято правительством Мурманской области, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в учреждении. Его сотрудники продолжат работать вахтовым методом", - поясняют в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что вахтовый метод труда для соцработников шести учреждений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе был введен с 26 октября и продлевался трижды: до 22 ноября, до 6 декабря и до 20 декабря.

По информации оперативного штаба, на утро четверга в Мурманской области выявлено 277 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 34 220, при этом 31 309 человек выздоровели, 2 309 находятся на лечении, умерли 608 пациентов.