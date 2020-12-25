Дегтярев: строительство дамб, дорог и спортцентра в Комсомольске-на-Амуре входит в график

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Строительство нескольких объектов в рамках долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, затянувшееся из-за проблем с проектной документацией, входит в график, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора Михаил Дегтярев. Об отставании неоднократно говорил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Долгосрочный план развития Комсомольска-на-Амуре предусматривает строительство нескольких дамб, детского больничного комплекса и онкологического диспансера, систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации, реконструкцию улично-дорожной сети, создание спортивных и туристических объектов. Объем финансирования всех мероприятий плана превышает 40 млрд рублей. Трутнев подчеркивал, что проектно-сметная документация по многим объектам была разработана с нарушениями, из-за чего возникли проблемы в строительстве.

"Комсомольск-на-Амуре - это город президентского внимания, и план его развития будем выполнять <...> В целом ситуация с исполнением мероприятий долгосрочного плана выравнивается, работа идет в ручном режиме по каждому объекту", - сказал Дегтярев.

Он отметил, что есть прогресс по строительству первого этапа гидрозащиты города, подрядчик вошел в график. "Мы его контролируем ежесуточно, там находится закрепленный сотрудник министерства строительства. Задержки тоже были связаны с проблемным проектом и с паводком, сейчас нагоняем. Опасений по первому этапу нет, по второму и третьему этапам дамб проведена консервация [они готовы на 63% и 40% соответственно]. Но [премьер-министр РФ] Михаил Владимирович Мишустин принял решение нас поддержать и нашу запросную позицию удовлетворил, в федеральном бюджете дополнительно заложен 641 млн рублей. Как только деньги поступят в бюджет края, мы объявим конкурсные процедуры и начнем работу", - сказал Дегтярев.

В этом году в Комсомольске-на-Амуре завершили работы по плану по ремонту дорог. Строительство спортивного центра также входит в график. "Мы административными мерами привели в чувство подрядчика, сейчас там работа кипит, идет отделка, график они нагоняют", - добавил врио губернатора.

На месяц был задержан ввод канализационной насосной станции, это связано с поставками немецкого насосного оборудования, которое не пришло вовремя из-за закрытия границ в условиях пандемии, отметил Дегтярев.

О детской больнице

В числе самых проблемных объектов долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре Дегтярев назвал детский больничный комплекс. Его возведение затянулось из-за ошибок в проектно-сметной документации и необходимости перепроектирования, повторного прохождения госэкспертизы. "Он был спроектирован на сумму почти вдвое меньше той, что нужна, а необходимо порядка 5,3 млрд рублей. Я, конечно, регулярно обращаюсь в правительство России, к председателю правительства, но пока речь идет о заморозке в 2021 году стройки, выполненной более чем на 47%. Финансирования не хватает", - сказал Дегтярев.