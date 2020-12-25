В жилье и городскую среду Норильска за три года вложат 3,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вложения в городскую среду и жилищный фонд Норильска в 2021-2023 годах составят 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

"Компания "Норникель" планирует инвестировать в Норильский промышленный район 2,5 трлн рублей до 2030 года. Численность населения города в связи с этим будет расти, а значит, необходимо менять качество городской среды, приводить жилищный фонд в порядок. На эти цели в 2021-2023 году будет направлено 3,5 млрд рублей, в том числе 700 млн - средства федерального бюджета, оставшиеся 2,8 млрд - средства компании "Норникель" и бюджета Красноярского края", - сказал он.

Норильск готовится к реализации программы реновации жилья. Каждый год аварийными в городе становятся один-два дома, главная проблема связана с так называемыми хрущевками и гостинками, фактический срок их эксплуатации составляет 40-50 лет при нормативах в 25-30 лет. В целом программа реновации жилья в Норильске оценивается в 84,9 млрд рублей.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.