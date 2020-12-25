Около 1,5 млрд рублей направили на благоустройство нижегородских общественных пространств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджетов было направлено на благоустройство пространств и дворов в Нижегородской области с начала 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом перед жителями региона.

"Изначально мы планировали благоустроить 107 общественных пространств и 125 дворовых территорий. Но, понимая важность таких изменений, нашли возможность увеличить финансирование этой программы за счет консолидированного регионального бюджета еще на 260 млн рублей. Таким образом, до конца года мы заканчиваем благоустройство 129 общественных пространств и 164 дворовых территорий, было направлено 1,5 млрд рублей", - пояснил Никитин.

Губернатор Нижегородской области также напомнил, что в этом году будут завершены все работы по четырем проектам победителям Всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения" - в Богородске, Дзержинске, Навашине и Урене. На очереди планируется благоустройство знаковых пространств еще в 10 муниципалитетах. По мнению Никитина, проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона, так как позволяет изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.