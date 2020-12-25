Более 1 тыс. км дорог отремонтировали в Нижегородской области с начала 2020 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. км автомобильных дорог было отремонтировано в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с начала 2020 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с ежегодным отчетом перед жителями региона.

"В 2020 году в Нижегородской области было отремонтировано 1 076 км дорог. Объем работ на 30% превысил показатели предыдущего года. Для понимания масштабов проведенной работы: по объемам дорожного ремонта Нижегородская область занимает второе место среди всех субъектов РФ. И это только в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - пояснил Никитин.

Среди значимых проектов, которые удалось отремонтировать в этом году, губернатор назвал транспортную развязку Неклюдово-Золотово, а также начало строительства транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода и строительство транспортной развязки в районе деревни Ольгино. Кроме того, Никитин напомнил, что более 250 участков дорог местного значения ежегодно будет ремонтироваться по программе поддержки местных инициатив.

"Нередко мы сталкиваемся со случаями, когда отремонтированная дорога заканчивается на полпути, потому что участок у дома или школы просто не подходит под требования нацпроекта. Понимая важность локальных дорог, мы их включаем в новый подпроект программы поддержки местных инициатив "Дорога к дому" - это более 250 участков дорог ежегодно. Стремимся синхронизировать эту работу с объектами в рамках национального проекта, тем самым повышаем эффективность усилий", - добавил Никитин.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.