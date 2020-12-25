Проезд в муниципальном транспорте в Калуге в новогоднюю ночь будет бесплатным

ТАСС, 25 декабря. Проезд в муниципальном общественном транспорте Калуги, которая носит статус "Новогодней столицы России - 2021", в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава города Дмитрий Денисов.

"Принял решение сделать бесплатным проезд в муниципальном транспорте с 18:00 часов 31 декабря до 04:00 часов 1 января. В новогоднюю ночь муниципальный общественный транспорт будет возить пассажиров по всем основным направлениям (Северный, Кубяка, Канищево, Терепец, Силикатный, Ольговка, Дубрава, Турынино, Калуга-1, Калуга-2, Правобережье) до 4 утра 1 января", - написал Денисов.

12 декабря проект "Новогодняя столица России" торжественно открылся в Калуге шествием Дедов Морозов и праздничной программой на площади Старый торг. Все мероприятия организованы при строгом соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Программа "Новогодней столицы России" продлится в Калуге до 9 января. Ожидается, что за это время гостями города станут порядка 150 тыс. туристов.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 20 026 человек, выздоровели 18 712 человек, 158 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 169 жителей региона.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе, при этом эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. Девятого января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.