В Калининградской области установили предельные цены на сахар и подсолнечное масло

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области установили предельные цены на сахар-песок и подсолнечное масло, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

В регионе установлены предельные цены и повышающие коэффициенты для розничных цен на сахар и подсолнечное масло. Показатели выработаны в рамках решений правительства России, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые продукты. Повышающий коэффициент для сахара-песка в розничной торговле региона установлен в размере 1,29, а его предельная цена - в 60 рублей за килограмм. Для подсолнечного масла коэффициент составляет 1,14, предельная цена - 125 рублей за литр", - говорится в сообщении пресс-службы.

Документ, утверждающий предельные цены и повышающие коэффициенты на сахар и растительное масло в Калининградской области, опубликуют в ближайшие дни.

"Как известно, в декабре Минсельхоз, Минпромторг и ФАС заключили специальные соглашения с производителями и торговыми сетями о регулировании цены на сахар и масло на срок до 1 апреля 2021 года. С учетом логистического фактора ряд регионов, в том числе наша Калининградская область, получили право самостоятельно устанавливать повышающие коэффициенты для розничных цен на эти продукты. По итогам переговоров с основными торговыми сетями региона и крупнейшими трейдерами выработано оптимальное, на наш взгляд, на текущий момент решение", - пояснил министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков, которого цитирует пресс-служба.

Кусков отметил, что бизнес проявил понимание ситуации, а некоторые торговые организации самостоятельно снизили цены на ряд социально значимых продовольственных товаров.