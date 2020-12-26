Волгоградская область в ночь на 27 декабря возвращается в московский часовой пояс

ВОЛГОГРАД, 26 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградская область в ночь на 27 декабря переведет стрелки часов на 1 час назад и вернется в московский часовой пояс (UTC+3) спустя два года. Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал закон об отнесении Волгоградской области к московской часовой зоне, который был инициирован депутатами региона.

"Астрономически волгоградское время то, которое называют московским, - от Гринвича плюс 3 часа, 27 декабря регион возвратится в свое поясное время, которое ближе всего к солнечному времени", - сказал астроном волгоградского планетария Кирилл Егоров.

Он уточнил, что на площадке обсерватория в планетарии есть солнечные часы, которые в настоящее время в астрономический полдень показывают час дня. "Уже в ближайшее воскресенье, когда в области стрелки часов будут переведены на час назад, астрономические часы в 12 часов дня станут показывать ровно полдень, как это и должно быть", - отметил собеседник агентства.

Астроном подчеркнул, что жить именно по солнечным часам является очень важным для каждого человека. "Потому что Солнце для нас - это все, им буквально пронизаны все сферы жизни - здоровье, работа, да, собственно, и сама жизнь", - сказал Егоров.

Дважды за два года

Путаница со временем произошла еще с 1930 года, когда постановлением Совета народных комиссаров по всей стране было введено декретное время. Тогда все часы в стране были переведены на час вперед против поясного времени. Это было сделано для экономии электроэнергии, чтобы большая часть светлого времени приходилось на рабочий день. С весны 1981 года декретное время было отменено и был введен переход на зимнее время, которое более известно как сезонное зимнее и летнее время. В 2011 году сезонное время было отменено.

Волгоградская область в 1988 году перешла в "свой" пояс - московский. Однако несколько лет назад стали поступать обращения от жителей с просьбой "перейти" в другой часовой пояс. Причина - очень рано светало по утрам и темнело по вечерам. Инициатором проведения регионального референдума по времени выступила Общественная палата Волгоградской области, идею поддержал губернатор Андрей Бочаров. Референдум состоялся 18 марта 2018 года - почти 59% избирателей высказались за перевод стрелок часов, почти 41% - за сохранение в области московского времени, в ночь на 28 октября 2018 года стрелки часов были переведены на час вперед от московского времени.

"Аргумент, что рано темнеет или поздно светлеет, - это ненаучный аргумент, это знаете, как говорят, на вкус и цвет товарищей нет, - пояснил астроном волгоградского планетария. - Сторонники так называемого местного времени - как раз сторонники того декретного времени, когда мы жили на 1 час вперед против поясного времени. Но жители Царицына, а потом Сталинграда до 1930 года жили именно по поясному времени, которое мы называем московским, являющимся для нас среднесолнечным временем, то есть астрономически верным".

Перевод часов опять же вызвал немало недовольства. Весной этого года с инициативой провести опрос по времени выступила Волгоградская областная дума. Председатель думы Александр Блошкин тогда пояснял журналистам: это надо сделать, чтобы узнать мнение волгоградцев. Согласно проведенному 1 июля опросу, 65,74% местных жителей предпочли вернуться к московскому времени, остальные - оставить местное время.

На основании результатов опроса Волгоградская областная дума подготовила обращение в Госдуму, чтобы законодательно вернуть в регион московское время. Однако результаты опроса вновь вызвали широкий общественный резонанс - теперь недовольными были те, кто голосовал за переход в другой часовой пояс на областном референдуме два с лишним года назад. В Волгограде проводились одиночные пикеты, собирались митинги, но они были немногочисленными. Некоторые волгоградцы даже подали иски в суды, но ни одного решения суда в их пользу не было.

Как ранее сообщала ТАСС председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе, 71 обращение поступило в палату от недовольных возвращением региона в московский часовой пояс. По словам Гензе, всем обратившимся ответила юрист Общественной палаты, что опрос по времени прошел без нарушения юридических норм и он является легитимным.

Сезонное время как компромисс

Возврат на федеральном уровне сезонного зимнего и летнего времени сможет примирить сторонников и противников возврата Волгоградской области в московский часовой пояс. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала член Общественных палат России и Волгоградской области, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук Светлана Казаченок.

"Важно работать для достижения компромисса в обществе. Чем недовольны сторонники волгоградского времени - не хватает летом одного часа, вечером начинает рано темнеть. И здесь нужно говорить не о возврате в тот или иной часовой пояс, а о введении на территории России сезонного времени, а для этого нужно объединять регионы, потому что летом не хватает часа не только волгоградцам", - сказала Казаченок.

Такое же мнение в беседе с ТАСС высказала депутат Волгоградской областной думы Надежда Кулешова. "Все эти колебания из одного пояса в другой должны, наконец, для региона закончиться. Я надеюсь, что случилось это с нами в последний раз. А вообще, лично я приверженец перехода на сезонное время - мне кажется для того, чтобы летом продлить светлое время, а зимой не вставать по темноте, по крайней мере, для нашего региона - это самый идеальный вариант", - сказала депутат.

Бьют часы на главной башне

Часы на башне железнодорожного вокзала, который расположен в самом центре Волгограда, принято считать главными в городе. Как рассказал ТАСС представитель Приволжской железной дороги (ПривЖД), часы являются электронно-механическими и будут переведены в 2 часа ночи в ближайшее воскресенье на 1 час назад простым нажатием кнопки на пульте. "Волгоградские железнодорожники готовы к переводу времени. Пассажирские и грузовые поезда, которые окажутся в пути следования в момент перевода часовой стрелки, будут пропускаться по особому графику. Все остановки при этом сохраняются", - уточнили в пресс-службе ПривЖД.

Аэропорт Волгограда с 27 декабря также будет работать по московскому времени. По данным пресс-службы волгоградского авиаузла, если на дату приобретения билета время вылета было указано местное, авиакомпании известят об этом пассажиров заранее.