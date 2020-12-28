Первую ферму для агротуризма открыли в Якутии

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Ферму для агротуризма открыли в Амгинском районе в центральной части Якутии. Это первый подобный комплекс в республике, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В местности Тубэ состоялось торжественное открытие нового скотоводческого помещения крестьянско-фермерского хозяйства Николая Кайдалова. Ферма находится у подножия горы Харама, которая каждое лето становится туристическим центром улуса. Здесь же находится туристический комплекс предпринимателя - "Белый мамонт", - сказали в пресс-службе.

Крестьянское хозяйство Кайдалова запустило в работу помещение на 70 животных за счет выигранного в прошлом году гранта. В хозяйстве есть и коровы симментальской породы, и якутской - эти животные не боятся низких температур.

"Николай Кайдалов первым в регионе выиграл грант по агротуризму. На 11 млн рублей он построил скотопомещение, купил трактор и продолжит работу в 2021 году, построив якутский балаган. В комплексе планируется знакомить туристов с бытом якутов, в том числе и якутской аборигенной породой скота. Предоставленная поддержка позволит развить уже существующий туркомплекс и привлечь больше туристов", - рассказала председатель крестьянских (фермерских) хозяйств Амгинского района Александра Цыпандина.

В июле вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложил включить туризм в перечень нацпроектов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и индустрия гостеприимства" может быть завершена до конца года. По ее словам, нацпроект позволит создать в России курорты мирового уровня, а также сделать Россию интересной, комфортной, удобной для путешествий не только для россиян, но и иностранных туристов.