В парке "Русская Арктика" создадут пять полевых баз и десять музейных площадок

АРХАНГЕЛЬСК, 28 декабря. /ТАСС/. Пять новых полевых баз и десять музейных площадок будут созданы в национальном парке "Русская Арктика" в Архангельской области в 2021-2024 годах, сообщил в понедельник ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов.

"Будет создано новых пять полевых баз - опорных пунктов - и десять музейных площадок. Работы планируется начать с 2021 года. Также будут построены два круглогодичных стационара: на острове Хейса Земли Франца-Иосифа и на мысе Желания острова Северный Новой Земли", - сказал Кирилов.

Сейчас у нацпарка один стационар, где сотрудники работают в течение всего года. Это база "Омега" на Земле Александры - самом западном острове Земли Франца-Иосифа. Действующие полевые базы, которые работают во время летнего сезона, то есть примерно с июня по октябрь, находятся на мысе Желания, в бухте Тихой острова Гукера, мысе Флора острова Западный Нортбрук, островах Гофмана и Греэм-Белл. "Круглогодичные стационары будут построены заново, мы не будем использовать старые здания на мысе Желания и острове Хейса, - пояснил собеседник агентства. - Это будут многофункциональные арктические центры, предназначенные для пребывания исследовательских групп и туристов на территории национального парка".

На мысе Желания расположены строения гидрометеостанции, которая была основана в 1931 году, сеть оборонительных сооружений времен Великой Отечественной войны и самый северный в стране маяк. Мыс Желания - одна из наиболее перспективных точек для развития туризма в "Русской Арктике". В 2020 году здесь были обустроены экологическая тропа и смотровые площадки, установлены информационные таблички у памятников историко-культурного наследия.

На острове Хейса располагалась геофизическая полярная обсерватория имени Эрнста Кренкеля (ранее "Дружная"). Станция была открыта в 1957 году, на ней одновременно могли проживать более 200 человек.

"Перехватывающие" станции и музейные площадки

С 2021 по 2024 гг. в нацпарке планируется создать полевые базы на острове Рудольфа Земли Франца-Иосифа, в заливе Русская Гавань, заливе Наталии и мысе Спорый Наволок на Новой Земле, а также на острове Виктория.

"Планируется, что остров Виктория войдет в состав нацпарка, и там будет полевая база", - добавил Кирилов.

"Базы или опорные пункты во всех этих точках будут представлять из себя "перехватывающие" станции, - рассказал Кирилов. - Это будут строения, где можно будет неделю прожить автономно. Там будут установлены койки, будут запасы продовольствия, топлива, запчастей".

При создании проекта "Русской Арктики" в начале 2000-х годов планировалось, что в его состав войдут северная часть Северного острова Новой Земли с прилегающими островами, архипелаг Земля Франца-Иосифа и остров Виктория. В 2009 году нацпарк был создан только на территории северной части Новой Земли, заказник "Земля Франца-Иосифа" вошел в его состав в 2016 году.

В десяти точках с 2021 года будут создаваться музейные площадки. На Земле Франца-Иосифа они появятся на островах Земля Вильчека, Галля, Белл, Западный Нортбрук, Джексона, Хейса, Гукера, Рудольфа, Алджера, Земля Александры. "И еще дополнительная точка на Новой Земле - это мыс Желания", - добавил директор парка.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.