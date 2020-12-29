Трутнев исполнил новогодние желания детей с Дальнего Востока и из Татарстана

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев подарил детям из детских домов, членам многодетных и малоимущих семей регионов ДФО, а также из Татарстана подарки к Новому году в рамках акции "Елка желаний". Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе аппарата полпреда в Дальневосточном федеральном округе.

"Юрий Трутнев исполнил новогодние желания юных дальневосточников и мальчика из Татарстана", - сказали в пресс-службе.

На дальневосточной "Елке желаний" во Владивостоке Юрию Трутневу досталось несколько новогодних шаров с новогодними желаниями детей. Вице-премьер связался с семьями Бурятии, Чукотки, Хабаровского края, чтобы лично поздравить родителей и детей с наступающими праздниками.

Так, 15-летний Алексей Мищишин из Анадыря получил вертикализатор с ремнями и подголовником, который необходим для реабилитации подростка. Еще один шар с дальневосточной "Елки желаний" был от Джамбаловых Жанны, Дарьи, Сергея и Софьи из Улан-Удэ. Дети загадали получить компьютер с поддержкой видеосвязи, чтобы заниматься дистанционно по школьной программе. Исполнилось и желание 10-летнего Руслана Хабиббулина из города Набережные Челны, который мечтал оказаться в закулисье кинотеатра.

Также в рамках исполнения новогодних желаний Трутнев пообщался по видеосвязи с семьей 14-летней Николь Агеевой. С просьбой помочь девочке с особенностями развития к вице-премьеру обратились журналисты - ребенку были нужны две коляски для перемещения по дому и передвижения по городу.

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.