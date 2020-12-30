Камчатка станет частью сети Кружкового движения НТИ

ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /ТАСС/. Сеть кружков по модели кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) расширится в 2021 году и включит в себя Камчатку, сообщил в интервью ТАСС лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил проработать вопрос о создании сети кружков по модели Кружкового движения НТИ на базе общеобразовательных организаций в регионах. Тиражирование образовательных практик Кружкового движения на сеть российских школ позволит масштабировать проделанную работу и запустить мощный социальный лифт для всех российских школьников, увлеченных наукой и технологиями.

"Есть принципиальная договоренность с Камчаткой. У руководителя региона Владимира Солодова есть большой план по созданию центра исследований экологии, вулканологии, океанологии под собирательным названием "Ойкумена". Мы считаем, что ребята со всей России должны мечтать и иметь возможность приехать на Камчатку, если они этой темой горят, и погрузиться в настоящие научные исследования и широкую систему конкурсов", - сказал Земцов.

Кроме того, пилотными регионами для создания сети кружков НТИ в 2021 могут стать Сахалин, Новгородская, Московская, Новосибирская, Нижегородская, Саратовская, Томская, Свердловская, Ульяновская, Кировская, Калужская, Калининградская, Мурманская, Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Башкирия, Татарстан, Санкт-Петербург, Крым.

"Для нас президентское поручение о создании сети кружков в регионах - это главный посыл как задача следующего года. В тех регионах, где мы такую сеть развернем, наша цель - обеспечить близкий к 100% охват школьников региона возможностью участвовать в Кружковом движении. Это не значит, что все должны участвовать - это значит, что все должны иметь возможность дойти, а в крайнем случае доехать на автобусе до точки, где им наставник предложит заниматься новыми технологиями. Критерий выбора пилотных регионов - это регионы, в которых мы понимаем, как содержательная жизнь региона может стать темой, объектом работы школьных кружков", - пояснил собеседник.

Студенческое предпринимательство

Земцов рассказал, что за прошедшие годы через Кружковое движение НТИ прошло множество школьников, многие из них уже стали студентами и теперь работают в своих командах, обучаясь в вузах, делают технологические стартапы. У них есть возможность взаимодействовать с научными лабораториями, преподавателями, экспертами, учеными. Для того, чтобы молодые люди могли продолжить заниматься разработками в привычной среде, в 2021 году начнется новый этап в истории Кружкового движения НТИ, связанный с развитием студенческого технологического предпринимательства.

"Исходная цель Кружкового движения - сделать такую форму организации, как кружок, частью нормальной жизни любого молодого человека в России. Кружок - это группа, в которой люди собрались для того, чтобы менять мир. Технологический стартап - это одна из форм институализации кружка в жизни общества. Для нас важно, чтобы ребята, которые прошли через кружковую культуру, привыкли к тому, что можно собираться вместе и делать какой-то продукт для результата, в вузах получали возможность продолжать заниматься этим, совершенствоваться и из университетов выходить уже предпринимательскими командами в технологической сфере, может быть, защищая диплом в форме стартапа", - объяснил Земцов.

Ранее в пресс-службе Кружкового движения ТАСС сообщили, что эта работа будет вестись в сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования РФ. В планах министерства - создавать в вузах студии студенческого технологического предпринимательства или так называемые стартап-студии. Отдельное внимание будет уделено теме наставничества для команд молодых технологических предпринимателей. Планируется запустить масштабную программу подготовки наставников в высшей школе, также с учетом опыта Кружкового движения НТИ в подготовке наставников для школьных и студенческих проектных команд совместно с "Академией наставников" Сколково.

Перспективы развития

Число участников Кружкового движения в 2020 году превысило 300 тыс. человек и должно вырасти в 2021 году, отметил лидер рабочей группы. "Наша деятельность и набор задач должны привести к тому, что в России участие в Кружковом движении для школьника станет нормой жизни, а не уникальной возможностью. Это то, к чему мы шли пять лет, и считаю, что наконец-то мы к этому пришли", - сказал он.

Планируется, что к 2025 году в технологических кружках НТИ будут заниматься порядка 500 тыс. школьников и студентов на базе 30 тыс. школ, ресурсных центров, вузов и на иных площадках, задействованных в сетевой форме кружка НТИ, сформируется около 10 тыс. технологических команд, способных решать технологические вызовы.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.