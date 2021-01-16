На дорогах Татарстана с вечера 16 января огранивают движение междугородних автобусов

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Движение междугородних автобусов временно огранивают в Татарстане с вечера субботы из-за снегопада. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 16 января 2021 года с 18:30 мск вводится временное ограничение движения междугородних автобусов", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в регионе снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 17 м/ с, на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.