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На дорогах Татарстана с вечера 16 января огранивают движение междугородних автобусов

Синоптики прогнозируют в регионе метель с ухудшением видимости и усиление ветра до 17 м/с

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Движение междугородних автобусов временно огранивают в Татарстане с вечера субботы из-за снегопада. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 16 января 2021 года с 18:30 мск вводится временное ограничение движения междугородних автобусов", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в регионе снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 17 м/ с, на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.

Теги
РоссияТатарстан
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