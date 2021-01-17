В Анапе восстановили прерванное из-за аварии электроснабжение

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей Анапы в Краснодарском крае восстановлено после аварии на сетях, которая произошла из-за непогоды. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в "Россети Кубань".

Ранее сообщалось, что из-за ветра и снегопада без электроснабжения произошла авария на сетях. Без электроснабжения остались около 500 частных домов - хутор Песчаный, села Супсех, Гай-Кодзор и Бужор, входящие в состав Анапы.

"Специалисты Юго-Западного филиала "Россети Кубань" восстановили энергоснабжение потребителей населенных пунктов в районе Анапы по резервным и основным линиям. В настоящее время энергетики отрабатывают отдельные заявки от потребителей по распределительной сети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в воскресенье в причерноморской зоне сила ветра достигала 29 м/с, шел сильный мокрый снег. В этих условиях над восстановлением сетей работали 20 специалистов энергокомпании, были привлечены 10 единиц техники.