На Кубани за сутки выпала треть месячной нормы осадков

КРАСНОДАР, 17 января. /ТАСС/. Треть месячной нормы осадков выпала в Краснодарском крае за воскресенье в виде дождя и снега, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Сильный снег и дождь наблюдались во всех районах Краснодарского края. В отдельных территориях выпало до 37 мм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Горячем Ключе, Крымском и Туапсинском районах. В поселке Горном Туапсинского района образовался гололед", - говорится в сообщении.

Уточняется, что порывы ветра достигали 15-19 м/с, в Новороссийске - до 28.

"С 15 января в связи с непогодой в регионе работает оперативный штаб, созданный по поручению Вениамина Кондратьева. Специалисты отслеживают ситуацию на дорогах, на особом контроле - оперативное устранение аварий в жилищно-коммунальном комплексе. Сейчас на региональных трассах снег расчищают порядка 750 единиц техники: комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, тракторы, роторные снегоочистители, экскаваторы-погрузчики. Также специальная дорожная техника продолжает работать во всех муниципалитетах", - добавили в администрации.

В пятницу в кубанском гидрометцентре ТАСС сообщали, что выпавший в Краснодарском крае в ночь на пятницу снег будет лежать в регионе в течение недели, синоптики прогнозировали заморозки и новые снегопады.