Москва и Петербург вошли в пятерку городов с самой подешевевшей арендой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Аренда квартир подешевела в большинстве российских городов-миллионников по итогам 2020 года. При этом Москва и Санкт-Петербург вошли в пятерку городов с самой большой отрицательной динамикой. Об этом ТАСС в понедельник сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Динамика цен на аренду квартир за 2020 год анализировалась в 70 городах РФ.

"В пятерку городов с самой подешевевшей арендой вошли обе столицы. Это во многом связано с оттоком рабочей силы из мегаполисов - отчасти из-за потери работы во время карантина, отчасти из-за открывшейся для многих возможности работать удаленно. Кроме того, по этой же причине люди активно переезжают из центра на окраины и за город - это заставляет часть арендодателей снижать цены", - сказал Луценко.

По его словам, самое впечатляющее падение ставок аренды квартир за 2020 год произошло в Казани, где съемные однушки подешевели на 9,5%, двушки - на 13%, трешки - на 16,8%. В пятерку городов с самой подешевевшей арендой также вошли Санкт-Петербург (-11,4%, -14,5% и -13,2%), Симферополь (-7,1%, -14,6% и -16,9%), Москва (-10,9%, -12,9% и -13,9%) и Ярославль (-0,3%, -8,4% и -21,8%).

Похожие тренды наблюдаются в большинстве городов-миллионников, где ставки аренды квартир преимущественно упали, сообщил Луценко. "Ростом цен могут похвастаться только пять из 16 миллионников: Новосибирск, Волгоград, Омск, Красноярск и Самара", - сказал собеседник агентства.

Сейчас средняя арендная ставка однокомнатной квартиры в Москве составляет, по данным федерального портала, 37,9 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной - 45,4 тыс., трехкомнатной - 55 тыс. В Петербурге - 23,2 тыс., 32,3 тыс. и 45,4 тыс. рублей соответственно. В среднем по стране квартиры с одной комнатой сдаются за 13,4 тыс. рублей в месяц, с двумя - за 18,2 тыс., с тремя - за 24,1 тыс.