Главврача астраханской больницы уволили из-за возможного завышения расходов кислорода

АСТРАХАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Главного врача Ахтубинской районной больницы в Астраханской области Масхата Таласбаева уволили в связи с возможным завышением реальных расходов кислорода в ковидном госпитале, прикрепленном к больнице. Об этом сообщила в понедельник ТАСС первый замминистра здравоохранения Астраханской области Ольга Агафонова.

"В Ахтубинском госпитале был расход кислорода 110 баллонов в сутки, сейчас - 39 баллонов. Мы эти сведения отдали в правоохранительные органы, потому что, судя по всему, были приписки [количества баллонов], а это не копейки. По увольнению Таласбаева министр и губернатор приняли решение", - сказала Агафонова.

Она добавила, что в больнице была плохо организована работа и проводились ненужные ингаляции кислорода тем пациентам, которые в них не нуждались.

Сейчас, по словам Агафоновой, несмотря на то, что контракт с поставщиком кислорода завершился, госпиталю кислорода хватает. За счет закрытия коек для ковидных больных на базе детской больницы в Астрахани оставшиеся там баллоны перераспределили на Ахтубинскую больницу. Кроме того, часть пациентов перевели в областную Александро-Мариинскую больницу, чтобы освободить койки в Ахтубинске под плановое лечение и лечение первично-сосудистых заболеваний.

"Сейчас идут конкурсные процедуры по кислороду, нам помогает военный госпиталь и обеспечивает поставку в том объеме, который необходим. Дефицита кислорода нет, мы в ежедневном режиме следим", - уточнила Агафонова.

Ранее местные СМИ писали о том, что в госпитале есть некоторые проблемы, в том числе перебои с поставкой кислорода. Главврач Ахтубинской РБ в разговоре с ТАСС опроверг эту информацию, заявив о том, что кислорода хватает, поставки идут несколько раз в неделю.