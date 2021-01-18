Акция "На рубеже бессмертия" прошла на Невском пятачке в День прорыва блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Волонтеры, представители власти и общественности провели на Невском пятачке в Ленинградской области акцию "На рубеже бессмертия", посвященную 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Торжественный митинг и церемония возложения цветов прошли у памятника "Рубежный камень" воинского мемориала "Невский пятачок" и у музея "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.

Из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, ежегодная акция была немногочисленной, на торжественную церемонию собралось меньше ветеранов, чем обычно: были только две небольшие делегации Кировского и Всеволожского районов. В акции приняли участие представители молодежных общественных движений "Волонтеры Победы", "Юнармия", а также жители Кировского района. Участники акции почтили минутой молчания память павших воинов и жителей блокадного Ленинграда и возложили цветы к памятнику "Белый танк".

"Для нас очень важна память о героизме тех дней и о Ленинградской блокаде. Я желаю всем ветеранам крепкого здоровья, а вам, ребята, помнить, что самое главное - знать историю своей страны и гордиться ей, какой бы страшной, тяжелой она ни была. История обороны и прорыва блокады Ленинграда - это история нашего народа, которой мы гордимся", - сказал на торжественном митинге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Память в Петербурге и Приморье

В Санкт-Петербурге в День прорыва блокады губернатор города Александр Беглов вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Главы двух регионов осмотрели в Памятном зале монумента выставку "Лики Войны и Мира", где представлена коллекция скульптур 1940-2000-х годов, и провели встречу с активом общественных организаций блокадников.

Как сказал Кожемяко журналистам, в Приморском крае сейчас проживают 99 жителей блокадного Ленинграда. "Это люди, которые в юном возрасте пережили ужасы войны и создали идеологическую основу беспримерного мужества, на которую равняется и наше поколение, и поколение молодых ребят. Для нас этот день также является памятным, мы также проводим мероприятия, связанные с прорывом блокады Ленинграда", - отметил он.

О прорыве и снятии блокады

18 января 1943 года в районе Синявинских высот было разорвано кольцо блокады и восстановлена сухопутная связь Ленинграда с остальной страной. Прорыву предшествовала операция "Искра", которая длилась неделю до этого на "Невском пятачке" и победоносно завершилась встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино.

Ленинград - единственный крупный город в мире, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Полное снятие блокады произошло 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня, она унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.

Невский пятачок, небольшой плацдарм на левом берегу Невы, существовавший с сентября 1941 года по январь 1943 года, вошел в историю как символ мужества, героизма и самопожертвования советских солдат, а также как один из наиболее кровопролитных участков сражений Великой Отечественной войны. Ежедневно его защитники отражали по 12-16 атак противника на территории, размеры которой составляли 4 км по фронту и 500-800 м в глубину. Точной цифры потерь на Невском пятачке историки не могут назвать до сих пор: по разным оценкам, они составили от 50 тыс. до 250 тыс. человек.