Тамбовские власти направят 97 млн рублей на соцконтракты для малоимущих семей в 2021 году

ТАМБОВ, 18 января. /ТАСС/. Объем финансирования соцконтрактов на поддержку малоимущих семей в Тамбовской области увеличат до 97 млн рублей - в восемь раз больше, чем в 2020 году. Ожидается, что помощь получат свыше тысячи семей. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель управления социальной защиты населения региона Татьяна Кошкина.

"По итогам прошлого года социальные контракты в регионе заключили с 479 малоимущими семьями, на эти цели направили около 12 млн рублей. В текущем году объем поддержки из федерального бюджета многократного увеличится и составит свыше 97 млн рублей", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что государственная помощь носит адресный характер и предоставляется по нескольким направлениям: в поиске работы, в обучении, во время которого человеку предоставляется ежемесячная денежная выплата до 16 тыс. рублей, при этом стоимость обучения тоже возмещается за счет бюджета. Средства в размере до 250 тыс. рублей можно получить на предпринимательскую деятельность и до 100 тыc. рублей на ведение личного подсобного хозяйства. "Учитывая, что Тамбовская область является аграрным регионом, самой популярной мерой поддержки у малоимущих семей является помощь на ведение личного подсобного хозяйства, она составляет до 80% всех обращений. На эти средства семьи покупают бычков, коз, овец, птицу, выращивают их, затем часть продают, а часть оставляют на племя, улучшая таким образом свое материальное положение", - сообщила Кошкина.

Социальный контракт - это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (либо одиноко живущим гражданином) и центром социальной защиты населения. По условиям такого договора государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки. Договор заключается с гражданами и семьями, чей доход ниже прожиточного минимума.