Власти Марий Эл намерены вдвое уменьшить показатель убыли населения

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Показатель естественной убыли населения (превышения смертности над рождаемостью) в Республике Марий Эл в 2021 году планируется сократить вдвое - до 2,2 на 1 000 населения. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Прогнозный показатель естественной убыли на 2020 год по итогам 11 месяцев - 4,0 на 1 000 населения. В 2021 году планируется снижение показателя естественной убыли до уровня 2,2 на 1 000 населения", - указывается в сообщении.

Для снижения убыли населения правительство региона планирует увеличить число процедур экстракорпорального оплодотворения и снизить количество абортов. В женских консультациях с беременными проводят доабортное консультирование, женщины проходят беседу с медицинским психологом.

По данным правительства республики, в 2020 году было запланировано 370 процедур ЭКО, однако в итоге удалось сделать 376. Показатели количества абортов в 2020 году составили 14,8 на 1 000 женщин, что ниже почти на 11% в сравнении с показателем 2019 года (21,9 на 1 000 женщин).

Задача по снижению убыли населения и повышению рождаемости - одна из задач индивидуальной программы развития региона, которая была принята в апреле 2020 года. В частности, в тексте документа поясняется, что в 2017-2018 годах была повышенная естественная и миграционная убыль населения, которая привела к снижению численности жителей. С 1 января 2010 года увеличилась численность населения моложе трудоспособного возраста на 17%, трудоспособного возраста - снизилась на 17,2%, старше трудоспособного возраста - возросла на 26,8%.