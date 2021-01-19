Уникальные предметы времен Великой Отечественной представят на выставке в Воркуте

СЫКТЫВКАР, 19 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Музейно-выставочный центр Воркуты после завершения ремонта в новом здании приступил к монтажу новой экспозиции - "Воркута в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 года". Выставка откроется в феврале, где будут представлены уникальные предметы военных лет, первый фильм о Воркуте и первое печатное издание заполярного города "Заполярная кочегарка", рассказал ТАСС старший научный сотрудник Музейно-выставочного центра Федор Колпаков.

"Мы приступили к монтажу экспозиции "Воркута в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 года", которую откроем в феврале в нашем новом здании по улице Гагарина. На экспозиции будут представлены уникальные документы, личные вещи фронтовиков, рассказ о воркутинцах, которые стали Героями Советского Союза в годы войны или работали здесь в послевоенное время. Будет представлена живопись - очень интересные и достойные картины, послевоенные рисунки, которые по памяти создали воркутинцы, которые трудились здесь на угольных предприятиях. Очень много предметов обихода - посуда, утварь, одежда и даже деньги, которые были тогда в ходу. Одним из ярких предметов для меня является шкатулка, переданная в дар музею. Она была изготовлена из консервной банки от американской тушенки, которая поступала по ленд-лизу", - рассказал ТАСС представитель музейного центра.

Посетителям будут показывать фильм "Жемчужина севера", снятый Ленинградской студией кинохроники в 1946 году. Это одна из самых старых кинолент, посвященных Воркуте. Сохранилось около 100 листов газеты того времени, которая называлась "Заполярная кочегарка". Именно так сейчас называют саму Воркуту. Первый номер издания вышел 1 мая 1941 года, газета печаталась до 1951 года.

"В ней много интересного, например, в 1943 году была публикация о том, как воркутинцы впервые награждены государственными наградами. В январе 1945 года комбинат "Воркутауголь" был награжден Переходящим Красным знаменем Государственного Комитета Обороны - высшего органа власти с исключительными правами на время войны. Воркута награждалась Переходящим Красным знаменем четыре раза, поэтому надеемся, что в будущем Воркута войдет в число городов со званием "Город трудовой доблести" за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне", - рассказал Колпаков.

Воркута в годы войны

В военные годы три четверти жителей Воркуты были заключенными: на начало Великой Отечественной в Воркуте насчитывалось около 2,5 тыс. свободных граждан и порядка 16 тыс. заключенных, которые компактно жили в лагерях, расположенных на окраинах города. На конец войны в Воркуте уже насчитывалось около 29 тыс. заключенных и 16 тыс. свободных, из которых почти 6 тыс. человек - это немцы-трудармейцы, которые в 1943 году были отправлены из Поволжья в Казахстан, а оттуда часть - в Воркуту. Они были условно свободными, не могли выехать за пределы города без особого распоряжения до окончания войны.

"Это был двухэтажный город, к 1941 году успели построить четыре кирпичных дома и на время войны было строительное затишье. Но как только война закончилась, руководитель комбината "Воркутауголь" генерал-майор Михаил Мальцев собрал подчиненных и сказал, что будет мирная жизнь, и до конца 1946 года нужно построить новый дом политпросвещения, новый драмтеатр, бульвар Победы как символ победы над нацизмом, переоборудовать стадион, построить кинотеатр. Здание Воркутинского драмтеатра и стадион попали во вторую серию Большой советской энциклопедии, в которой их назвали образцами деревянного зодчества. Удивительно, что в Воркуте, за Полярным кругом, где строевой лес не растет и все привозное, были сделаны такие шедевры", - рассказал научный сотрудник.

Памяти экс-мэра Шпектора

Музейно-выставочный центр одновременно готовит еще одну постоянную экспозицию - кабинет-музей бывшего мэра Воркуты Игоря Шпектора, который умер в сентябре прошлого года. Чтобы наполнить мемориальный кабинет, Колпаков был направлен в командировку в Санкт-Петербург к вдове Татьяне Шпектор и получил от нее в дар множество предметов, личных вещей, записал воспоминания, рассказал он ТАСС.

"Мы знали, что Игорь Леонидович собирал коллекцию масок, но не представляли даже, что их будет такое огромное количество - более 350, в том числе пугающие маски народов Африки и шаманов северных народов. Несколько масок нам подарили", - рассказал музейщик.

По его словам, будет представлена большая коллекция фотографий Шпектора, начиная с его детских снимков и заканчивая последними фото, которые запечатлели моменты общения Шпектора с руководителями регионов и страны: фото с президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым, снимки, как Шпектор принимает на воркутинской земле Бориса Ельцина, тот прилетал дважды.

Будет представлена также небольшая ретроспектива-рассказ о биографии Шпектора и его семьи, в которой он вырос и о которой мало кто знает.

Полная оцифровка

На данный момент приведена в порядок половина помещений, которые обрел музейный центр после нескольких лет скитаний. Планируется, что в 2021-2022 годах будет проведен ремонт левого крыла здания, в котором намерены создать две постоянные экспозиции - зал Печорского угольного бассейна и зал Арктики и природы Воркуты. В более далекой перспективе планируется обустроить зал открытого хранения. По инициативе министра культуры, туризма и архивного дела Коми Сергея Емельянова, концепция будущего зала истории Воркуты создается в сотрудничестве с государственным музеем истории ГУЛАГа, рассказала ТАСС начальник управления культуры администрации Воркуты Ольга Павелко.

"Сегодня фонды размещаются, оцифровываются. К 2025 году стоит задача оцифровать все музейные предметы, указать их в государственном каталоге, чтобы любой желающий мог знать, что хранится у нас в фондах. Самое главное, чтобы музейное сообщество могло общаться между собой и понимать, какую выставку из какого города можно пригласить. Продумывается строительство специальных подиумов, диорам, панорам, чтобы каждый уголок был грамотно использован", - рассказала руководитель управления.

Согласно данным официального сайта Музейно-выставочного центра Воркуты, он был открыт в мае 1960 года, в его создании принимали участие 50 ведущих предприятий и организаций Воркуты. Первые экспозиции рассказывали о происхождении края, угольной отрасли, гражданском и промышленном строительстве, развитии науки, быта и культуры.

Центр включает краеведческий музей, отдел в поселке Воргашор и выставочный зал на улице Ленина. Фонды насчитывают более 83 тыс. единиц хранения, в том числе это коллекция театральных афиш и программ 1940-1950 годов Воркутинского музыкально-драматического театра, рожденного в недрах ГУЛАГа, подшивки газеты "Заполярная кочегарка", уникальные экспонаты по истории Воркутлага - шахматы, выполненные из хлебного мякиша, рукотворные поздравительные открытки, предметы лагерного быта. Хранятся уникальные этнографические коллекции, например, ненецкое жертвенное место с острова Вайгач, предметы быта коми и ненцев. Есть интересные объекты ископаемой флоры и фауны: часть черепа пещерного медведя, череп овцебыка, кости мамонта и кита. Хранятся предметы археологии - Лонгат-Еганский клад медно-бронзовых изделий X-XIV веков.