Циолковский станет первым газифицированным городом в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 января. /ТАСС/. Наукоград Циолковский возле космодрома Восточный в Амурской области станет первым городом в регионе, который полностью газифицируют. Об этом сообщил губернатор Василий Орлов во время рабочей встречи с главой ЗАТО Циолковский Сергеем Левицким.

"Циолковский - единственный город, который с нуля строится в нашей стране. По оценкам, через несколько лет в нем будет проживать почти 20 тыс. человек (сейчас чуть более 7 тыс.). Мы уже видим, как меняется город, несмотря на то, что самый молодой, он активно развивается, благоустраивается, идет модернизация коммунальной инфраструктуры старой части города, образовательных учреждений, реконструкция дорог, строятся новые спортивные объекты. Кроме того, Циолковский станет первым населенным пунктом региона, который перейдет на газ", - сказал Орлов, которого процитировала пресс-служба правительства региона.

ЗАТО Циолковский находится в 180 км к северу от Благовещенска, неподалеку от строящегося первого в России гражданского космодрома Восточный. В городе проживают около 7,1 тыс. человек, в числе которых работники космодрома Восточный.