Власти Приморья исключают дефицит овощей на время приостановки грузового сообщения с КНР

ВЛАДИВОСТОК, 19 января. /ТАСС/. Власти исключают дефицит овощей и фруктов в Приморье в период приостановки работы одного из ведущих пунктов пропуска грузового транспорта на границе региона с Китаем. Погранпереход Краскино - Хуньчунь не будет работать 18 дней - с 28 января по 14 февраля, в это время продукты, основным поставщиком которых является КНР, будут завозить из других стран, сообщили ТАСС в Министерстве промышленности и торговли Приморского края во вторник.

"В связи с приостановлением деятельности автомобильных пунктов пропуска на границе с КНР возможны ограничения в поставках овощей (огурцы, помидоры, перец сладкий, баклажаны, кабачки). Вместе с тем, не ожидается дефицит овощей в розничной торговой сети края. Продукция будет замещена аналогичной из центральных регионов и Сибири (Толмачово), Азербайджана, Казахстана, Турции", - разъяснили в министерстве.

Картофель, морковь, свекла, капуста и лук в крае имеются с достаточным запасом, и закрытие границы не скажется ни объемах реализации, ни на цене товара.

По данным регионального правительства, с 28 января погранпереход Краскино - Хунчунь временно приостанавливает свою деятельность с китайской стороны. Власти КНР представят сотрудникам пункта пропуска возможность встретить Восточный новый год с семьями. Эти специалисты работают в "красной зоне" по вахтовому принципу, и каждая смена обязана после завершения рабочего цикла пойти двухнедельный карантин. Чтобы все сотрудники успели это сделать до праздника, работа погранперехода будет остановлена на 18 суток.

По данным, размещенным на сайте Дальневосточной таможни, в очереди перед пунктом пропуска с российской стороны стоят 90 большегрузов. За прошедшие сутки в КНР смогли въехать 28 фур.

Основные поставки китайских овощей в Приморье идут через пункты пропуска "Краскино", "Пограничный" и "Полтавка". В октябре китайские власти также вводили запрет на пересечение границы водителями, у которых нет действующей справки об отсутствии коронавирусной инфекции. И одновременно потребовали немедленного возврата тягачей на российскую территорию после отсоединения прицепов. Из-за кратного сокращения объема автотранспорта, пересекающего границу, перевозчики приняли решение временно воздержаться от маршрута через погранпереход Пограничный - Суйфэньхэ, что привело к скоплению возле пункта пропуска нескольких сотен фур, движение возобновилось 27 октября.