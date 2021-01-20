Вылеты шести рейсов местных авиакомпаний задержали на Камчатке из-за метеоусловий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 января. /ТАСС/. Вылеты шести рейсов местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского (Елизово) задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий на аэродромах прибытия, следует из данных на онлайн-табло главной воздушной гавани Камчатки.

Задерживается вылет рейсов в Усть-Камчатск, Никольское, Тиличики, Палану, Озерную, Манилы.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что информация о времени вылетов будет позже. Пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.

В настоящий момент Камчатка находится в зоне влияния тихоокеанского циклона. В субботу атмосферный вихрь принес в южные районы полуострова снег, метель и штормовой ветер, сейчас его действие ослабевает. В настоящий момент в краевой столице облачно, без осадков, скорость ветра - около 7 м/с.