Эксперты не прогнозируют засуху на Кубани в 2021 году из-за обильных снегопадов

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Специалисты Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края не прогнозируют летом засуху на Кубани, считая, что обильные снегопады и сильные дожди сформировали в регионе положительную динамику на запасы воды.

Как сообщил ТАСС начальник отдела краевого ГКУ "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник, засухи, аналогичной той, которая была в регионе годом ранее, не прогнозируется.

"Скажем так, тенденция, которую принял 2021 год, она весьма положительна для аграриев и фермеров. в следующем году без воды мы остаться не должны, и я очень надеюсь что не столкнемся с проблемой водного дефицита по нижней Кубани, по городам Черноморского побережья. Тенденция очень положительная. С голодом, так сказать, не столкнемся", - сказал Колесник.

Летом 2020 года в регионе была сильная засуха. Из-за малоснежной зимы в Краснодарском крае весной и летом уменьшилось количество дождей. Из-за отсутствия воды проблемы испытывали аграрии, а в некоторых городах пришлось ввести график подачи воды.

Колесник уточнил, что более подробный прогноз делать на данный момент рано, однако, если основываться на результатах многолетних наблюдений, то этот год должен быть комфортным: несмотря на то, что лето будет достаточно жарким, продуктивная влага присутствовать будет, дожди также будут. Он отметил, что за первые две декады января в регионе выпало до трети месячной нормы осадков. Также снежный покров достаточно большой, озимые укрыты, а осадки, которые были ранее, весьма хорошо смочили поверхность земли, доставив продуктивную влагу в метровый слой почвы, сказал специалист.

"Плюс еще гидрографическая обстановка у нас в данный момент восстановилась до такой степени, что реки южной части края уже при выпадении даже небольшого количества осадков и умеренных уже начинают давать хорошую реакцию. Ну и самая положительная тенденция именно для наших рисоводов, мелиораторов - наше водохранилище постепенно возвращается на круги своя, повышается процент наполняемости", - добавил Колесник.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории региона. Малоснежная зима и теплая весна привели к тому, что в горной местности растаяли практически все снежные запасы, которые подпитывают горные реки. В некоторых районах больше полугода не было продолжительных осадков, пересохли водохранилища, реки, озера и водопады, от засухи пострадали памятники природы, в курортных населенных пунктах с начала лета действует график подачи воды населению. Истощение запасов воды вызвало сложности у аграриев, например, для выращивания риса применялся принцип заимствования водных ресурсов в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии.