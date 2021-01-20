В Якутии зафиксировали 50-градусные морозы

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Температура ниже минус 50 градусов зафиксирована в пяти районах Якутии, ряд классов из-за морозов освобожден от посещения школ и переведен на дистанционное обучение. Об этом сообщили ТАСС в среду в районных управлениях образования.

На выходных преимущественно в центральных районах ожидается до 57 градусов мороза.

В Жиганском, Намском, Чурапчинском и Усть-Майском районах школьники полностью освобождены от очных занятий. Там температура варьируется сейчас от 51 до 56 градусов. В Таттинском районе температура опустилась ниже минус 51 градуса. Все ученики в районе не пошли в школу, кроме школьников в селе Харбалах, где при температуре 51 градус мороза разрешены очные занятия для 10-х и 11-х классов.

При этом на полюсе холода в Оймяконском районе намного теплее: минус 44 градуса, и все школьники там учатся в среду очно. Оймякон входит в список населенных пунктов с предельно экстремальными условиями для жизни.

В Якутии, по данным синоптиков, температура ниже 45 градусов днем наблюдается в 20 населенных пунктах. В соцсетях распространилось видео, где пожарные после тушения пожара в Томпонском районе при температуре минус 55 градусов, чтобы снять боевую одежду, сбивали образовавшийся лед топором.