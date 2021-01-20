В Тверской области восстановили энергоснабжение большинства населенных пунктов

ТАСС, 20 января. Аварийные бригады восстановили энергоснабжение большинства населенных пунктов Тверской области, нарушенное 19 января из-за сильного снегопада. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Восстановили энергоснабжение большинства населенных пунктов, где из-за снегопада произошли локальные отключения. По состоянию на 8:00 20 января без света остаются около 300 человек. Бригады продолжают устранять технологические нарушения в электросетях, работы будут проводить до полного восстановления энергоснабжения", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя поручил региональным профильным министерствам во взаимодействии с ГУ МЧС по Тверской области оказать необходимую помощь энергетикам тверского филиала "Россети Центр". "К восстановительным и ремонтным работам в целом привлекли 330 бригад, 1 271 человек, 355 единиц специальной техники. Для обеспечения энергоснабжения социальных объектов и населенных пунктов задействуются резервные источники питания", - отметили в пресс-службе.

Отключения электроснабжения из-за сильного снега произошли 19 января около 17:30 мск в 126 населенных пунктах, где проживают около 2,4 тыс. человек. Затем количество обесточенных населенных пунктов увеличилось до 311, общее число находящихся в зоне отключения жителей составило более 4,9 тыс.