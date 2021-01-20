В Тульской области в 2020 году направили 14 млрд рублей на социальные выплаты семьям

ТУЛА, 20 января. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки семей с детьми в Тульской области по итогам 2020 года составил около 14 млрд рублей. Из них порядка 8 млрд рублей выплатили в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2020 году в регионе на прямые финансовые выплаты выделили около 6 млрд рублей. Их получили более 61 тыс. семей на 115 тыс. детей. Дополнительно Пенсионный фонд России направил более 8 млрд рублей, включая выплаты на детей, установленные президентом страны в условиях пандемии", - сказали в пресс-службе.

Средства на выплаты семьям выделялись в том числе в рамках регионального пакета мер поддержки демографии, который был введен в 2020 году по поручению губернатора Алексея Дюмина. Предоставлялась ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребенка на всех несовершеннолетних детей в возрасте до 3 лет. Также установили единовременную выплату в 200 тыс. рублей взамен предоставления семье земельного участка. Увеличили областной материнский капитал до 150 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, для улучшения жилищных условий семей с детьми в Тульской области применяется комплексный поход. Он включает оформление ипотечного кредита по ставке 6% годовых на весь срок кредита при рождении второго или последующих детей, в 2020 году этой мерой воспользовались 2 083 человек. Еще 788 многодетных семей получили господдержку в размере 450 тыс. руб. на погашение обязательств по ипотечному кредиту. "По программе обеспечения жильем молодых семей предоставляется соцвыплата в размере 30% от средней стоимости жилья, в случае рождения ребенка она увеличивается еще на 5%, в 2020 году это позволило улучшить жилищные условия 326 молодым семьям", - добавили в пресс-службе.

Всего в Тульской области действует 55 видов пособий для семей с детьми, 43 из которых установлены региональным законодательством.