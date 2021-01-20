На севере Красноярского края ожидаются 55-градусные морозы

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Температура воздуха на севере Красноярского края 21-22 января достигнет 50-55 градусов мороза. Об этом сообщило в среду Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"21-22 января на юге Таймырского МР (муниципального района - прим. ТАСС) и в Эвенкийском МР ожидается сильный мороз, температура воздуха минус 45, минус 50 градусов, в Эвенкийском МР до минус 55 градусов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в центральных и южных районах Красноярского края в ночь на четверг ожидается до 35 градусов мороза, на севере центральных районов ночью до 42 градусов ниже нуля.

Численность жителей северных районов - Туруханского, Эвенкийского, Таймырского, а также расположенного на полуострове Таймыр Норильска, составляет около 240 тыс. человек.