Леса Иркутской области "оцифровали" из космоса новым методом

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. В Иркутской области завершили космический мониторинг и анализ лесного фонда. Об этом сообщил директор по развитию Московского государственного университета геодезии и картографии Иван Петров.

"Используя инновационные методы в изучении лесного фонда, метод космотаксации, компания "Экомониторинг" совместно с Московским государственным университетом геодезии и картографии и Институтом географии РАН завершили работы по анализу территорий лесного фонда Иркутской области", - сказал Петров.

По данным ученых, леса занимают более 86% Иркутской области - это 71,3 млн га. Эта территория была исследована космическими аппаратами Landsat-8 и Sentinel-2, их детализация составила 0,3 га. Анализ позволил получить информацию по запасу, возрасту, породе и бонитету лесов региона. "Согласно нашей экспертной оценке, запас высокобонитетного леса (1-3 класс бонитета) в Иркутской области составляет 5 215 618 422,90 куб. м, из них сосны - всего 2 217 306 870,87 куб. м", - уточнил Петров.

Он отметил, что таких данных в России не было 25 лет - именно столько не проводились работы по выявлению состава леса. За это время он изменился, местами до 40%. Поэтому управление лесом ведется по данным, полученным еще во времена СССР. "Актуальная информация будет полезна лесопользователям при планировании своей деятельности, существенно сократит их издержки, повысит эффективность бизнеса. Также мое святое убеждение, что при получении актуальной информации о лесе существенно сократится объем незаконной рубки", - добавил он.

Автор метода Александр Кренке уточнил, что данные о лесах не только устарели, но находятся в плачевном положении, поскольку их организация не рассчитана на интенсивное лесопользование. По словам ученого, его метод позволяет не только устранить существующие недостатки, но и обходиться дешевле. "Метод опирается на машинное обучение с использованием больших временных рядов дешевой среднемасштабной (10-30 метров) дистанционной информации и позволяет проводить инвентаризацию даже дешевле, чем она обходится в России сейчас. При этом чем больше инвентаризируемая площадь, тем лучше работают алгоритмы", - уточнил он.