Красноярский край выделит около 21 млн рублей на авиаучет популяции северного оленя

КРАСНОЯРСК, 20 января. /ТАСС/. Власти Красноярского края выделят на авиационный учет популяции дикого северного оленя (ДСО) в регионе в 2021 году 20,6 млн рублей. Об этом в среду сообщил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов на заседании межведомственной рабочей группы по вопросу сохранения и учета численности ДСО.

В Красноярском крае, где обитает считавшаяся крупнейшей в мире таймырская популяция дикого северного оленя, нет свежих данных о численности этих животных. По мнению экспертов, олени на Таймыре находятся под угрозой из-за браконьеров и других факторов антропогенного воздействия, роста численности волков и изменения климата.

"Программой Красноярского края предусмотрено финансирование в размере 20,6 миллиона рублей для проведения авиаучета. Сегодня мы работаем над техническим заданием по использованию данного проекта", - сказал Цыкалов.

Ранее в министерстве экологии и рационального природопользования региона сообщали ТАСС, что авиаучет популяции дикого северного оленя проведут в 2021 году. Авиаучет станет вторым этапом работ по оценке численности этих животных. Первым этапом было мечение животных с помощью спутниковых ошейников, благодаря чему отслеживаются пути миграции, мест сезонных концентраций различных группировок таймырской и лесной популяций дикого северного оленя, определение границ и площади их ареала.