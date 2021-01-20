В Петербурге оцифровали личный архив Даниила Гранина с материалами к "Блокадной книге"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Документы и фотографии из личного архива Даниила Гранина, которые писатель и представители его семьи передавали в разные годы в Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), полностью оцифровали и подготовили к научному обороту. Об этом сообщила ТАСС в среду директор ЦГАЛИ Петербурга Людмила Николаева.

Архивный фонд Гранина составил 2 276 дел, включая 237 дел, посвященных истории создания "Блокадной книги". По словам Николаевой, он еще может пополниться новыми документами.

"Фонд Гранина полностью описан и подготовлен к научному обороту, то есть этот фонд уже доступен для исследователей и интересантов, и он полностью оцифрован. Сам Гранин передавал документы с 1972 года по 2011-й, затем в 2017-2018 годах передавала его дочь, Марина Данииловна. В настоящий момент это 2 276 дел. Там есть сведения и о его родных - это документы с 1890 до 2018 года. Но поступления в фонд еще идут. Марина Данииловна обещала очередную часть документов передать", - сказала Николаева.

В петербургском архиве литературы и искусства хранятся рукописи Гранина, его письма, в том числе иностранным адресатам, книги с дарственными надписями, документы к биографии - удостоверения, заявления, автобиография и документы о нем, сообщила директор ЦГАЛИ. В фонде имеются также изобразительные материалы, фотографии.

"Двести тридцать семь дел посвящены созданию "Блокадной книги" - это рукописи, подготовительные материалы, фотографии, дневники, воспоминания и так далее. Также записи бесед с блокадниками - 123 карточки о тех, кто приходил к Даниилу Александровичу и Алесю Михайловичу Адамовичу на собеседование в период написания книги. 51 дело содержат дневники и воспоминания, стенограммы бесед с блокадниками - 112 дел", - уточнила Николаева.

Среди документов по блокаде есть также фотографии Ленинграда и сценарий неосуществленного фильма, с рабочим названием "Остался дневник" ("Ленинградский мальчик"). В архив также передали документы, касающиеся создания других произведений Гранина - романов "Искатели", "Иду на грозу" и съемок фильмов по этим книгам.

Писатель и ветеран

Даниил Гранин (1919 - 2017 годы) - советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, ветеран Великой Отечественной войны. Он родился в селе Волынь Курской губернии, в семь лет с матерью переехал в Ленинград. В 1941 году добровольцем ушел на фронт, воевал на Ленинградском, Прибалтийском фронтах, прошел путь от солдата до командира роты.

Литературную деятельность Гранин начал в 1940-х годах, неоднократно становился лауреатом различных премий - отечественных и международных. Особое место в творчестве Гранина занимает военная тема. Некоторые его произведения, в том числе "Дом на Фонтанке" (1967 г.) и "Наш комбат" (1968 г.), основаны на реальных событиях из биографии автора. По его произведениям снимали художественные фильмы, в которых он часто выступал сценаристом.

В 1987 году в соавторстве с Алесем Адамовичем Гранин написал "Блокадную книгу", созданную на основе документальных источников и воспоминаний ленинградцев. Она и в наши дни остается одним из самых правдивых литературных памятников истории блокадного Ленинграда.