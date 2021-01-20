Пароход, который летом 1941 года вывез школьников из Ленинграда, нашли в Пермском крае

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Подводники Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) на дне реки Сылва в Пермском крае обнаружили колесный пароход "Вера Фигнер", построенный в начале XX века, который в августе 1941 года успешно вывез в эвакуацию школьников из Ленинграда, а после войны затонул при невыясненных обстоятельствах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе РГО.

"Мы произвели все нужные измерения, видеосъемку. Все обнаруженные особенности - конструкция, клепаный корпус, размеры, звезда на кожухе гребного колеса, месторасположение в реке подтверждают: перед нами именно "Вера Фигнер". Но исследования надо продолжать, есть шанс найти какие-то детали, где обозначено название корабля, например, рынду", - цитирует пресс-служба исполнительного директора ЦПИ РГО Сергея Фокина.

По его словам, работа велась совместно с пермскими дайверами, которые вблизи места исследований оборудовали лагерь с жилыми модулями, электричеством и транспортом. Работа шла на глубине 14-16 м.

Исследователи выяснили, что длина судна составляет 70 м, а в ширина - 16 м. Пароход стоит на ровном киле, занесенный слоем ила толщиной в 1,5 м. У судна практически отсутствует носовая часть. Специалистам ЦПИ РГО предстоит обработать сделанные сканы, фото- и видеоматериалы, создать 3D-модель корабля.

"Следующая задача - откачивать ил, тогда можно будет проникнуть вглубь конструкций и определить их сохранность. Здешняя вода довольно жесткая, металл в ней коррозирует быстро. Очень важно понять, насколько безопасны работы на этом судне, нет ли опасности, что проржавевшие борта "сложатся". В дальнейшем пароход мог бы стать не только историческим объектом, но и объектом для технического дайвинга, для обучения начинающих водолазов. Поднять его не представляется возможным - он слишком большой, да это и нецелесообразно", - приводит пресс-служба слова Фокина.

О пароходе

Первоначально пароход "Вера Фигнер" носил название "Екатерина", он сошел со стапелей нового по тем временам Муромского завода весной 1904 года. Судно получило очень дорогую отделку: красное дерево, ковры, бронза, зеркала. После революции пароход переименовали в честь революционерки-народницы Веры Фигнер.

В августе 1941 года "Вера Фигнер" приняла участие в эвакуации группы школьников из Ленинграда. В дальнейшем пароход участвовал в обеспечении перевозок для Сталинградского фронта в навигацию 1942 года, возил грузы и раненых. В 1966 году при невыясненных обстоятельствах пароход был поврежден и ушел на дно реки Сылвы.