Полярники доставят из Петербурга в Антарктиду памятник Лазареву и Беллинсгаузену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Сотрудники 66-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ), которая в четверг вышла в рейс из Петербурга на научном экспедиционном судне (НЭС) "Академик Федоров", доставят в Антарктиду памятник Михаилу Лазареву и Фаддею Беллинсгаузену в честь 200-летия открытия континента. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического НИИ (ААНИИ, Петербург).

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"На континент отправится памятник с портретами-барельефами Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева, изготовленный в честь двухсотлетия открытия Антарктиды моряками Русской Южно-Полярной экспедиции. Его установят на станции Новолазаревская", - отмечается в сообщении.

Основными задачами 66-й РАЭ являются материально-техническое снабжение антарктических станций, смена зимовочного состава экспедиции. На станции Мирный вополнят восстановительные работы, необходимые для организации проживания и работы сотрудников экспедиции после пожара (возгорание произошло 21 июня). Также проведут подготовительные работы на базе Русская для поэтапного перевода этой базы в состав зимовочных станций.

Сегодня в Антарктиде работает около 110 станций, в том числе 42 круглогодичных. Россия имеет в Антарктике пять круглогодичных научных станций и пять сезонных. На самом южном континенте непрерывно работает Российская антарктическая экспедиция.

Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева началась 4 июля 1819 года, когда шлюпы "Мирный" и "Восток" вышли из Кронштадта. Участники кругосветного путешествия пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тыс. км. 28 января отмечается 200-летие со дня открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Именно в этот день в 1820 году российская экспедиция открыла Южный полярный материк.