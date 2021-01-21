За 2020 год Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии посетили 424 тыс. человек

НАЛЬЧИК, 21 января. /ТАСС/. Более 420 тыс. человек посетили за год Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии. Эта курортная зона стала самым популярным местом региона среди туристов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства курортов и туризма КБР.

"Итоги туристического года подвели в Кабардино-Балкарии. Так, в 2020 году республику посетили 540 тыс. человек. По нагрузке лидирует Приэльбрусье, этот район предпочли для отдыха 424 тыс. гостей и жителей региона", - рассказали в пресс-службе.

В сравнении с 2019 годом заметно незначительное снижение общего турпотока в республику - в пределах 10%. "Существенное влияние на количество отдыхающих оказал период ограничения доступа в туристические дестинации", - пояснили в министерстве.

В новогодние каникулы 2021 года Кабардино-Балкарию посетили свыше 69 тыс. туристов. Горнолыжный курорт Приэльбрусья принял более 59 тыс. человек.

"Любители однодневных экскурсионных программ провели выходные дни в поездках по достопримечательностям Кабардино-Балкарии. Основные туристические направления - Голубые озера, Чегемские водопады, термальные источники в Аушигере, Гедуко и Янтарном, историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии", - рассказали в министерстве. Как отмечается, повышенным спросом пользовались внедорожные экспедиции в труднопроходимые места республики.

Курортная зона на Эльбрусе расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы, а также на горе Чегет. В прошлом году на курорте побывали более 214 тыс. человек.